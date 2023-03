Il Sora stellare centra il salto in Serie D con ben nove giornate di anticipo rispetto al termine della stagione. A Gaeta l'apoteosi con lo zero a due firmato Claudio Corsetti. Gioia grande a Gaeta e nelle strade di Sora nel pomeriggio di domenica al rientro della squadra, dello staff tecnico, del presidente Giovanni Palma… Un successo che ha consentito ai bianco-neri di mister Alessio Ciardi di eguagliare il record nazionale di vittorie consecutive (24) nel campionato di Eccellenza. E domenica prossima nella sfida casalinga con il Tor Sapienza il Sora andrà alla ricerca del record assoluto! Al secondo posto in classifica si confermano Colleferro e Certosa, impostesi rispettivamente con Monte San Biagio (1-2 in trasferta con doppietta di Oduamadi) e Vicovaro (1-2 esterno). Il Gaeta quarto della classe è ora staccato di 4 punti dalla piazza d'onore. Successo pirotecnico (4-3) del Città di Anagni nella sfida casalinga con la Fonte Meravigliosa; di D'Arpino (doppietta), Basilico e De Vita i gol per i bianco-rossi. La Luiss di mister Guerino Gottardi viene sconfitta (1-0) a Tor Sapienza perdendo contatto con il gruppo di testa. Di misura (1-0) il Villalba contro il pericolante Itri. Il Terracina del presidente Baioni coglie un prezioso pareggio (0-0) in casa dell'Audace. Il Ferentino di mister Antonio Pecoraro ottiene un buon pari (1-1) in rimonta a domicilio della Vigor Perconti. L'Insieme Formia si impone (1-2) in casa dell'Atletico Torrenova ed allunga sulla zona play out. Domenica prossima festa grande al "Tomei" di Sora con la neo-promossa formazione di casa che riceverà la visita del Tor Sapienza e punterà alla venticinquesima vittoria consecutiva. Il Colleferro non dovrebbe avere problemi a conquistare i 3 punti contro il Vicovaro mentre il pimpante Città di Anagni proverà a fermare la corsa del Certosa. Il Ferentino in caso di successo sull'Audace porrebbe una seria ipoteca sulla salvezza! Punti pesanti in palio in Itri – Gaeta ed in Atletico Torrenova – Vigor Perconti.

Nel campionato di Promozione, Girone E, l'Atletico Pontinia prosegue la propria corsa in testa alla classifica e nell'ultimo turno disputato ha demolito con un perentorio sei a zero lo Sterparo. Segue a sette punti di distanza il Roccasecca T.S.T. di mister Sandro Grossi, impostosi (1-3) senza problemi in casa del Montenero; di Gigli (doppietta) ed Agostino le reti roccaseccane. Alle spalle delle prime due della classe perdono terreno Anitrella e Città Monte San Giovanni Campano che si annullano a vicenda nel derby chiusosi in parità (1-1); a Gesuale risponde Pintori nel primo tempo. Allo scadere l'estremo difensore nero-verde Enrico Sala respinge il penalty decisivo di Pintori. Prosegue il momento d'oro l'Arce che vince (0-3 con gol di Lafrikh (doppietta) e Marciano) in casa del Real Cassino ed aggancia il terzo posto con una gara da recuperare. Pesante battuta d'arresto per il Ceccano in quel di Tecchiena; il tre a zero è firmato da Campanella, Magliocchetti e Imperiali. Il Nuovo Cos Latina cade (1-0) in casa del Torrice (gol di Trasolini) e deve guardarsi le spalle nella volata finale. Vince ancora il San Giovanni Incarico (1-0 al Guarcino con gol di Sabetta) e torna a sperare nella salvezza diretta! Il Città di Lenola si impone (1-4) a Morolo e si porta a – 1 dalla zona salvezza. Domenica prossima da segnalare le sfide di alta classifica tra Città Monte San Giovanni Campano ed Atletico Pontinia e tra Roccasecca T.S.T. ed Anitrella; due confronti che potrebbero decidere il futuro delle quattro squadre. Di queste sfide ne approfitterebbe l'Arce qualora battesse il Montenero! Sterparo – Tecchiena è una sfida fondamentale in zona salvezza. Il San Giovanni Incarico non può fallire l'appuntamento con i tre punti in casa del Morolo. Il Torrice a Guarcino dovrà provare il tutto per tutto mentre il Real Cassino cercherà il riscatto in casa del Cos Latina. Lenola – Ceccano è una sfida fondamentale per i padroni di casa.