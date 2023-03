Poche le novità in vetta alla classifica del girone G di Seconda Categoria. L'Audace Genazzanosanvitese continua a vincere e difende il vantaggio accumulato sul Signia e sul Colle di Fuori. Per le ciociare prosegue l'alternanza nei risultati che, di volta in volta, favorisce una e penalizza l'altra ma che non aiuta a ridurre il gap dalle migliori.

La gara di maggior importanza di questa sedicesima, e prima del girone di ritorno, giornata era quella del ‘Morganti', tra Fumone e Atletico Veroli. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti la gara si accende nella ripresa. E' la squadra di casa a passare in vantaggio con Vapore bravo a scattare sul filo del fuorigioco e farsi trovare pronto a battere a rete per insaccare alle spalle di Fiacco. Sotto di un gol il Veroli resta anche in 10 per l'espulsione di Fiorini e la gara per gli ospiti si fa davvero dura. Ma nel momento peggiore sono proprio i giallorossi ad uscire fuori. I verolani infatti trovano subito la rete del pareggio con Saccoccia e sfiorano il gol del vantaggio con Paglia che colpisce una traversa. Ma l'occasione più grande arriva all'88'. Reali viene atterrato in area e per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Cardazzi che, però, fallisce il colpo del ko sbagliando la massima punizione.

La vittoria mancata costa al Veroli l'aggancio in quarta posizione da parte della Nuova Paliano che fa un sol boccone (5-1) del Valmontone. La gara non si era messa bene per i padroni di casa perchè dopo pochi minuti il Valmontone passava in vantaggio con Moretti. Sembrava l'inizio di una gara di sofferenza ed invece iniziava il Paliano-show.

Al 15' arrivava il pareggio di Paravani e al 20' Pizzale metteva la freccia trasformando un calcio di rigore conquistato da Vitozzi.

Il primo tempo si chiudeva con il terzo gol dei palianesi firmato da Chiatroni al 35'. Nella ripresa la squadra di casa amministrava il vantaggio e colpiva altre 2 volte. Al 65' con Pizzale e all'85' ancora con Chiatroni.

Va al Trevi il derby del nord Ciociaria contro il Città di Fiuggi (4-0). Una partita che ha confermato l'ottimo momento di forma dei trebani che si sono portati ad un solo punto dal duo composto da Veroli e Paliano. La gara con il Fiuggi è stata caratterizzata dalla tripletta di un Nardi inarrestabile. La quarta rete del Trevi è stata segnata da Lucarelli.

Inaspettato pareggio (3-3) tra Scalambra Serrone e Omnia Ceccano. E invece, lo Scalambra è stato capace di fermare l'Omnia al termine di una gara davvero rocambolesca sempre in continua alternanza di risultato. Nella prima parte è stata la squadra di casa a farsi preferire con un uno-due firmato da Basilischi al 15', con la complicità di Alaini, e al 25' del primo tempo. Due reti che hanno sferrato un duro colpo ai ceccanesi i quali però non si sono abbattuti e hanno continuato ad attaccare.

I frutti di questa pressione si vedono alla fine della prima frazione quando Lombardi e poi Recine, in rapida, successione segnano le reti che portano i 22 in campo al riposo sul 2-2.

Lo Scalambra è anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Moscetta e l'Omnia ne approfitta prontamente ad inizio ripresa portandosi in vantaggio con il secondo gol di giornata di Recine.

A quel punto sembra fatta e i ceccanesi hanno più di una occasione per segnare la quarta rete ma questa non arriva e lo Scalambra resta in partita. Nel finale arriva anche la pioggia a rendere ancora più epica la gara. Lo Scalambra ci crede e si procura un rigore che però Alaini para facendosi perdonare l'errore del primo tempo. L'estremo dell'Omnia però non può nulla all'80 quando Bruni in contropiede segna la rete del 3-3 che fissa il risultato finale.

L'impresa della settimana la mette, però, a segno l'Atletico Supino che batte (2-1) in casa il forte Colle di Fuori, una delle tre squadre che si stanno contendendo la promozione. La gara si è accesa nel finale di primo tempo dopo un avvio equilibrato.

Al 39' i romani passano in vantaggio con Rossi ma i lepini restano in gara e pareggiano quasi subito con Minotti. La gara si decide ad inizio ripresa quando Torre segna la rete che ribalta la sfida a favore del Supino.

Nel girone I il terzetto di testa continua la propria marcia a suon di vittoria ed aumento il proprio vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Adesso la corsa per la Prima Categoria sembra un fatto riservato al trio composto da Sanvittorese, Esperia e Vallemaio.

La capolista Real Sanvittorese vince (2-1) con qualche sofferenza contro un ostico Sporting Club Cassino. La squadra di Gatti è brava a scavare un solco con i gol di Di Iorio e Vendittelli a cavallo delle due frazioni e poi a resistere quando i cassinati nel finale accorciano le distanze con Pittiglio.

Più semplice la vittoria degli Amatori Vallemaio che battono (3-0) lo United Cominium. E' Gilvari a sbloccare la gara al 30' mentre sono le reti di D'Alessandro e Di Vito ad inizio ripresa a regalare i 3 punti alla squadra di casa.

L'Esperia, va a vincere (0-2) sul campo del Vindex Gaeta e prosegue la popria corsa di testa. La squadra di Gerardi risolve la pratica con due gol nella ripresa. Al 54' segna Umani mentre all'85' è Perlingieri a mettere la parola fine sulla sfida.

Cade, a sorpresa, in casa la Nuova Sant'Angelo che si fa sorprendere (1-2) da un Vallecorsa che sembra aver cambiato marcia. Una sconfitta che mette fine a 18 mesi di imbattibilità casalinga del Sant'Angelo. Il Vallecorsa passa in vantaggio con un rigore di Drogheo al 45' e poi raddoppia con una punizione di Nardoni in avvio di ripresa. Al 65' Valente accorcia le distanze ma il forcing finale della squadra di Aramini non basta per centrare il pareggio.

Terza vittoria stagionale per la Vis Sora che espugna (3-4) il campo del Solidale Formia. Una gara che vedeva i sorani sotto di 2 gol a 20' dal termine e che invece alla fine ha premiato i bianconeri. Trascinatore della Vis è stato Careni autore di ben 3 delle 4 reti dei sorani. La quarta marcatura è stata realizzata da Fiorini.

Pari e patta (3-3) tra Pontecorvo e Folgore Amaseno. Un pareggio giusto ma che non soddisfa forse nessuno. Per il Pontecorvo i gol sono stati segnati da Meco, Forte e D'Alterio. Per la Folgore invece le marcature sono state di Bove, Ciotti e Di Girolamo.