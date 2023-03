Il Principato di Colli osserva il proprio turno di riposo e il Castro dei Volsci ne approfitta prontamente per prendersi la vetta della classifica. La squadra di Caracci batte (5-0) piuttosto nettamente in casa il Pantanello che solo nel primo tempo di fatto è restato in gara. All'intervallo infatti i castresi sono in vantaggio di un solo gol, segnato sa Casalese, ma la gara è ancora aperta. Nella ripresa, invece, non c'è storia con la capolista che allunga subito nel punteggio con i gol di Giurini e De Robertis e poi dilaga nel finale con le marcature di Ferazzoli e Ciotoli.

Colpo esterno del Boville Ernica che batte (2-3) il lanciatissimo Belmonte Castello. Una vittoria meritata che ha visto sempre gli ospiti in controllo della sfida. Le due reti del Belmonte infatti sono arrivate proprio nei minuti finali quando ormai l'esito della sfida era già fissato. La squadra di Fumagalli si è fatta preferire sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico ed ha impresso alla gara un ritmo che il Belmonte non è riuscito a sostenere. Il primo tempo va in archivio con gli ospiti avanti di un gol segnato da Raponi al 21' con un colpo di testa su calcio d'angolo. E' nella ripresa che il Boville produce l'allunga che poi risulterà decisivo. Al 64' Carmassi risolve in gol una mischia creatasi davanti a Iannarelli mentre al 75' Grossi trasforma un calcio di rigore che chiude di fatto i conti. Come detto le reti di Dragonetti e Capraro sono arrivate praticamente allo scadere e non hanno inciso sul risultato finale.

A tallonare da vicino il duo di testa è rimasto ora solo il Città di Ceprano che ha battuto (1-0) il sempre ostico Posta Fibreno. I cepranesi indirizzano subito in loro favore la partita grazie al centro di Alessio Carlini che dopo pochi minuti segna su calcio di rigore. E' la rete che decide la sfida perchè la reazione del Posta Fibreno non si fa attendere ma lo sforzo degli ospiti non è premiato.

Vittoria larga (4-0) invece per il Terra di Cicerone che parte bene e va subito i vantaggio nella sfida contro il Lirinia. E' di Mastrantoni la rete che apre la sfida. La gara però si decide ad inizio ripresa quando un paio di sbavature difensive della squadra di La Posta consentono al Terra di Cicerone di allungare con due reti di Buonanno. Dopo pochi minuti arriva anche la quarta rete della squadra di Lucchetti che chiude i conti con il gol di Di Folco.

Prosegue la risalita della Pro Calcio San Giorgio che si impone (1-0) nel match casalingo contro la RVM Palestrina. A dispetto del solo gol segnato è stata una partita comunque bella e godibile con occasioni da rete per entrambe le contendenti. A decidere l'esito della partita è stato un gol di Sisti segnato al 28' della ripresa. Con questi 3 punti la Pro Calcio sale al sesto posto scavalcando proprio il Palestrina.

Su un campo in condizioni molto pesanti si sono affrontate Accademia Frosinone e Hermes Giuliano di Roma. La gara si sblocca al 34' quando Gratissi, lasciato solo dalla difesa giulianese,, insacca con un bel colpo di testa. Al 64' raddoppio dei padroni di casa: Mosetti approfitta di una indecisione di Stellati e segna. Al 67' Colafranceschi si procura e realizza un rigore ma il forcing finale dell'Hermes non basta a riaccuffare il pari.

Importante vittoria (4-1) dell'Arnara sulla Vis Sgurgola. La squadra di casa parte bene e va al riposo sul 2-0 con i gol di Cialone e Capogna. Al 61' però Ippoliti segna e riporta in gara il Pantanello. Lo sforzo della Vis non porta comunque al pari e nel finale l'Arnara chiude i conti con le reti di Stazi e Iannarilli