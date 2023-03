Non serve la goleada al Sora per superare (1-0) il Villalba ed ottenere la 23^ vittoria consecutiva. Adesso testa al Gaeta per preparare al meglio una sfida dal valore doppio; in caso di vittoria i bianco-neri conquisterebbero la certezza aritmetica del salto in Serie D ed eguaglierebbero il record nazionale di vittorie consecutive nel campionato di Eccellenza. Al Sora che sfiderà il Gaeta mancheranno per squalifica Sganzerla, Pagliaroli e Palombi ma chi scenderà in campo saprà dare il massimo come sempre! La rete che ha deciso la sfida del "Tomei" è stata messa a segno su calcio di rigore da capitan Costantini. Alle spalle del Sora cade di nuovo il Gaeta, battuto (3-1) dalla Luiss di mister Guerino Gottardi, ex conoscenza dei tifosi della Lazio. Gaeta scavalcato in un colpo solo dal Colleferro (3-2 al Tor Sapienza con gol di Laghigna, Celli e Cano) e dal Certosa impostosi per tre reti ad una sul Monte San Biagio. Alle spalle della Luiss, quinta, il Città di Anagni ed il Terracina. Per gli anagnini di mister Sasà Cangiano prosegue il momento d'oro e la seconda posizione è distante appena sei lunghezze! Nella sfida di Formia, l'Anagni si è imposto per quattro reti ad una con la splendida tripletta di De Vita ed il gol di D'Arpino; per i formiani iniziale vantaggio firmato Conte. Per il Terracina che ha giocato finalmente a porte aperte, dinanzi ai propri sostenitori, successo di misura (2-1) sulla Vigor Perconti con gol di Marinaro e Fioretti. Pirotecnico successo (4-3) del Ferentino di mister Antonio Pecoraro sull'Atletico Torrenova e zona a rischio sempre più lontana (+ 7). Se lo aggiudica l'Itri (3-1) lo scontro salvezza con l'Audace e formazione itrana che mette nel mirino la salvezza diretta. Colpo a sorpresa del fanalino di cosa Fonte Meravigliosa che supera per due reti ad una il Vicovaro e torna a sperare quantomeno nei play out. Nel prossimo turno il Sora andrà alla ricerca della gloria in quel di Gaeta! Colleferro a Monte San Biagio e Certosa a Vicovaro alla ricerca dei tre punti per mantenere la seconda posizione. Per la Luiss match esterno con il Tor Sapienza. Per l'Anagni ostacolo Fonte Meravigliosa da superare e decima vittoria in campionato nel mirino. Il Terracina non dovrà sottovalutare l'impegno con l'Audace mentre il Ferentino cercherà punti in casa della Vigor Perconti. Il Villalba cercherà il riscatto nella sfida casalinga con l'Itri; stesso dicasi per il Formia in casa dell'Atletico Torrenova.

Passando ad analizzare il campionato di Promozione (Girone E) l'Atletico Pontinia è sempre più la regina indiscussa del raggruppamento. Mollo e Aquilani regalano i tre punti ai pontini nella sfida di Ceccano ed ora i punti di vantaggio sul Roccasecca T.S.T. sono ben 7. I roccaseccani di mister Sandro Grossi sono stati fermati in casa sul risultato di parità (2-2) dal Real Cassino, in vantaggio due volte con Mallozzi; per i bianco-azzurri in gol Grossi (su rigore) e Mastromattei. Del pareggio del Roccasecca ne approfittano le monticiane Città Monte San Giovanni Campano ed Anitrella per portarsi a – 3 dal secondo gradino del podio. Per il Monte successo casalingo (3-1 in rimonta) sul Montenero con gol di Pintori (rigore), Rotondi e Gennari. L'Anitrella ha violato con un secco zero a tre il terreno di gioco dello Sterparo; in gol Vezzoli, Morricone e Cataldi. Niente male in vista della stracittadina monticiana in programma domenica prossima! Lo scatenato Arce di mister Minieri, con una gara ancora da recuperare, supera (3-1) in rimonta il Torrice grazie alla tripletta dello strepitoso Sbaraglia. Nuovo Cos Latina sorpreso nella sfida casalinga con il San Giovanni Incarico di mister De Maria, impostosi meritatamente in terra pontina per cinque reti a due (gol di Mastracci, Pizza (2), Sabetta e Patella. Con Pazienza lo Sport Virtus Guarcino la spunta sul Morolo (1-0) al novantesimo e fa un ulteriore passo, forse decisivo, verso la salvezza diretta. Tecchiena battuto (2-1) e raggiunto in classifica dal Lenola in zona play out. Nel prossimo turno spicca il derby tra Anitrella e Monte che si giocherà alle 15:00 sul neutro di Arce. La capolista riceverà la visita di uno Sterparo apparso in difficoltà nelle ultime due gare disputate ma capace di fermare la prima della classe! Per il Roccasecca T.S.T. trasferta a Montenero contro una squadra viva… Real Cassino – Arce sfida da tripla, Tecchiena – Ceccano gara del riscatto per entrambe le squadre, Morolo – Lenola ospiti favoriti, Torrice – Cos Latina con i padroni di casa che dovranno provare a sfruttare il momento no dei pontini, San Giovanni Incarico – Guarcino gara equilibrata con i padroni di casa alla ricerca della continuità.