Il Sora vince (0-3) in casa dell'Audace, grazie ai gol messi a segno di Jammeh, Costantini e Corsetti, e centra la ventiduesima vittoria consecutiva! L'incredibile cavalcata, a undici giornate al termine della stagione, vede i bianco-neri in testa alla classifica con ben 26 punti di vantaggio sul Gaeta, secondo in classifica! Numeri da capogiro per i ragazzi di mister Alessio Ciardi che non vogliono certo fermarsi a due gare dal record nazionale di vittorie consecutive nel campionato di Eccellenza… Alle spalle dei sorani, come dicevamo, c'è il Gaeta, sconfitto (0-1) in casa dal Colleferro, in rete con Amici. Il Certosa viene battuto (2-0) dal Tor Sapienza ed agganciato in classifica al terzo posto proprio dai rosso-neri colleferrini. La Luiss rimedia una sonora sconfitta (5-2) in casa del Villalba e viene raggiunta dal Monte San Biagio che ha rifilato un poker (4-1) alla Fonte Meravigliosa. Il Città di Anagni, in vantaggio in casa del Vicovaro grazie al gol realizzato da D'Arpino, viene raggiunto su calcio di rigore; un punto che serve a muovere la classifica. Il Terracina del presidente Donatello Baioni torna a casa con un pirotecnico pareggio (3-3) da Torrenova. In casa terracinese si spera di tornare a giocare a porte aperte dopo mesi di gare casalinghe senza pubblico. A tal proposito il presidente dei "tigrotti" ha dichiarato: «A nome personale e dei patron Eugenio Baioni e Manolo Bucci esprimo l'auspicio di poter tornare a giocare con i tifosi sugli spalti sin dalla prossima gara interna del 26 febbraio 2023 con la Vigor Perconti al fine di sostenere la squadra del cuore. È fondamentale riaprire lo stadio a tutte quelle attività che possono collaborare al finanziamento della squadra per la prossima stagione».

Prezioso successo (1-0) del Ferentino con l'Insieme Formia ottenuto grazie al gol messo a segno da Del Signore in prossimità del finale di gara. Pareggio (0-0) tra Vigor Perconti ed Itri. Nel prossimo turno il Sora riceverà la visita del Villalba mentre il Gaeta andrà in casa della Luiss. Il Ferentino di mister Antonio Pecoraro andrà alla ricerca della nona vittoria in campionato sfidando in casa l'Atletico Torrenova. Per l'Anagni di mister Cangiano trasferta a Formia!

Nel campionato di Promozione, girone E, l'Atletico Pontinia supera (3-0) senza problemi il Tecchiena e mantiene i 5 punti di vantaggio sul Roccasecca T.S.T. impostosi (0-3) in casa del Torrice con gol di Gharfaoui, Gigli e Grossi. Il big-match tra Real Cassino e Città Monte San Giovanni Campano si chiude in parità (1-1) con gol di Fella e Pintori; un pareggio che serve poco ad entrambe. L'Anitrella di mister Marco Cione si aggiudica (2-1) l'altro scontro di alta classifica con il Ceccano; di Francazi e Iacob le reti anitrellesi, Andrea Carlini in gol per i fabraterni.

L'Arce con un gol di Sbaraglia vince a San Giovanni Incarico continuando nell'ottimo momento di forma. Il Montenero supera (1-0) lo Sterparo mentre il Cos Latina si impone (0-1) in casa del fanalino di coda Morolo. Si chiude in parità (1-1) la sfida tra lo Sport Virtus Guarcino ed il Città di Lenola con gol di Cellitti, per i padroni di casa, e Santiago. Nel prossimo turno in programma domenica prossima la capolista Atletico Pontinia si recherà a Ceccano in una sfida tutta da vivere, con i padroni di casa chiamati a reagire dopo il ko con l'Anitrella. Per il Roccasecca T.S.T. match casalingo con il Real Cassino e risultato tutt'altro che scontato!

Il Città Monte San Giovanni Campano chiederà strada al Montenero mentre i cugini dell'Anitrella sfideranno in trasferta lo Sterparo. Per l'Arce un'altra ghiotta occasione per allungare la striscia di risultati utili consecutivi nel match casalingo con il Torrice. Il Tecchiena farà visita al Lenola e dovrà uscire indenne dal terreno di gioco per evitare l'aggancio in classifica della formazione pontina. Il Guarcino non potrà sbagliare contro il Morolo mentre il San Giovanni Incarico andrà alla ricerca di punti salvezza a domicilio del Cos Latina.