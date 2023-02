Al Sora manca soltanto la certezza aritmetica della promozione in serie D.

A 12 giornate (36 punti in palio) dal termine della stagione i bianco-neri del presidente Giovanni Palma guidano la classifica con ben 23 punti di vantaggio sul Gaeta, secondo, e pertanto per poter brindare matematicamente al salto di categoria, Corsetti e compagni sono chiamati a portare a casa altri 14 punti. A quota 77 la compagine di mister Alessio Ciardi sarebbe irraggiungibile e pertanto potrebbe festeggiare in largo anticipo il meritato approdo nella serie superiore. Nella sfida di domenica scorsa i bianconeri si sono imposti (2-1) sulla Vigor Perconti grazie al gol messo a segno alla scadere da Corsetti; una gara insidiosa con Pagliaroli che ha pareggiato l'iniziale vantaggio avversario. In sede di presentazione ci eravamo soffermati sulle difficoltà che questo incontro poteva nascondere ed il campo ci ha dato ragione. Era fondamentale vincere per continuare a sognare il record di vittorie consecutive in Eccellenza a livello nazionale ed il Sora c'è riuscito con grinta e determinazione.

Certosa e Gaeta si dividono la posta in palio (1-1) favorendo l'incremento del vantaggio del Sora in classifica. Il Colleferro travolge (5-1) il Villalba con gol di Virdis, Amici, Oduamadi, Aglietti e Criscuolo ed accorcia sulla terza posizione. Risale anche la Luiss che travolge (3-0) ed inguaia l'Audace, sempre più giù in classifica ed ora posizionata in zona play out. Il Città di Anagni, grazie al successo (3-0 con gol di De Vita, Flamini ed Uva) sul Monte San Biagio, agguanta il sesto posto e non è intenzionato a rallentare la propria corsa a ridosso del gruppo di testa.

Per il Terracina pareggio (1-1) casalingo con il Ferentino di mister Antonio Pecoraro e bicchiere mezzo pieno per entrambe.

Insieme Formia sorpreso (0-1) dal Vicovaro e classifica da monitorare attentamente. Per il Tor Sapienza successo fondamentale (0-1) in casa della Fonte Meravigliosa e zona play out lasciata alle spalle. Il pareggio (0-0) tra Itri ed Atletico Torrenova serve a poco ad entrambe le squadre.

Nel prossimo turno il Sora farà visita all'Audace mentre il Gaeta riceverà il Colleferro. Il Città di Anagni dovrà puntare al successo pieno nella sfida di Vicovaro così come dovrà fare il Ferentino nel match casalingo con l'Insieme Formia.

Nel girone E del campionato di Promozione, la capolista Atletico Pontinia supera (0-2) in trasferta il Città di Lenola ed allunga a + 5 sul Roccasecca di mister Sandro Grossi, fermato sul 2-2 dal pimpante San Giovanni Incarico (per i roccaseccani doppietta di Dell'Aversano; Di Sotto e Mastracci in gol per gli ospiti). Ne approfitta il Città Monte San Giovanni Campano di mister Angelo Bottoni per ridurre a 3 i punti da recuperare ai bianco-azzurri; nel 5-2 al Torrice in gol Fortini (tripletta!), Njie e Pintori (rigore). Prosegue il momento d'oro del Ceccano di mister Mirko Carlini che al "Popolla" supera (2-0) il Montenero grazie ai gol messi a segno da Celenza e Liburdi. Anitrella beffata (1-1) allo scadere dal Tecchiena; a Giglio risponde Cestra. Al Real Cassino non basta il gol di Di Marco in casa dello Sterparo; Franco Rinaldi ristabilisce la parità nel corso della ripresa. L'Arce di mister Minieri travolge (8-1) il Morolo con gol di Sbaraglia (3), Pace, Lafrikh, Marciano, Jallow e Di Vito e se dovesse vincere la gara di recupero di Lenola aggancerebbe la quarta posizione. Il Nuovo Cos Latina vince (1-0) lo scontro diretto con il Guarcino e lo stacca in classifica. Nel prossimo turno, l'Atletico Pontinia riceverà la visita del mai domo Tecchiena mentre il Roccasecca si recherà a Torrice. Il big-match della quarta giornata del girone di ritorno si giocherà a San Vittore del Lazio tra il Real Cassino ed il Città Monte SGC. Altra sfida di alta classifica tra Anitrella e Ceccano. Insidiosa trasferta per l'Arce a San Giovanni Incarico. Lo Sterparo giocherà a Montenero, il Morolo riceverà il Cos Latina mentre Guarcino disputerà la sfida casalinga con il Lenola.