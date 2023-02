Un buon punto. Come nelle attese la sfida di Angri si è dimostrata una battaglia per il Cassino. Sul focoso sintetico del "Novi", tornato colmo dopo i due turni di squalifica, i ragazzi di mister Imperio Carcione trovano un pareggio tutt'altro che scontato, dando fondo a tutte le proprie energie per uscire col risultato positivo da un campo complicato.

Non inganni la classifica dei campani, fare punti da quelle parti in un momento così delicato della stagione è impresa ostica. È un campionato particolarmente duro nelle retrovie dove non ci sono "cenerentole", basti pensare che tra l'ultima in classifica (il Nola in questo momento, comunque capace di vincere ad Aprilia, tanto per dire) e la salvezza diretta - quindi il dodicesimo posto - ballano appena tre punti. Praticamente niente. Questo è il segno di un girone equilibrato dove a far la differenza sono i dettagli. Proprio quelli che in questo momento non sorridono al Cassino.

Primo tempo di complicato per i benedettini occupati a rintuzzare le scorribande dell'ex Varsi e di Aracri. Meglio la ripresa per i biancazzurri nella quale si sono evidenziati in avanti con maggiore enfasi, ma in questo momento si fa fatica a concretizzare: rigore a parte, infatti, i benedettini si rendevano pericolosi specialmente nel finale non trovando, però, il colpo da tre punti. Si è confermato il solito carattere, invece, che ha portato a reagire al gol a freddo dell'Angri messo a segno da Acosta.

«È un risultato difficile da commentare - esordisce mister Imperio Carcione - sapevamo che i nostri avversari sarebbero partiti forte perché dovevano fare risultato davanti al loro folto pubblico. Ci prendiamo questo punto. Dopo lo shock del gol incassato nei primi minuti non era facile rimettersi a giocare, invece lo abbiamo fatto compiendo cose anche molto positive arrivando al pareggio. Abbiamo avuto 3-4 occasioni di segnare nel finale, peccato non esserci riusciti. Comunque avevamo più fiato di loro negli ultimi minuti, questo significa che si sta lavorando bene».

«Devo essere onesto - analizza Carcione - non mi è piaciuto che non siamo stati tanto equilibrati, qualche momento della partita andava gestito meglio. Occorre pensare di più invece di andare per inerzia. Il campionato è lungo ed equilibrato, non possiamo regalare situazioni agli avversari. Vedo un po' di stanchezza da parte di qualcuno. Può starci, tirare la carretta da inizio stagione non è semplice. Ciò che dico ai ragazzi è di mettersi a disposizione dei compagni, poi le gioie personali arriveranno. Mi rendo conto di chiedere molto ai calciatori, lo faccio perché io ci credo. A volte do l'impressione di crederci più io nelle loro qualità che loro stessi in prima persona. Dobbiamo crescere, migliorare. Parto sempre dal presupposto che questo sia all'anno zero, abbiamo bisogno di tempo per costruire dei risultati».

Ora la vittoria in casa cassinate manca da un mese: era il 15 gennaio quando Ingretolli (tornato capocannoniere dopo il rigore dell'altro ieri) metteva la firma sul successo corsaro a Tivoli.

«Non dobbiamo avere pressione e lasciarci condizionare - conclude il tecnico biancazzurro - la vittoria arriva quando si fanno tutte le cose come si deve, individualmente e di gruppo».

Per sbloccarsi il calendario mette davanti l'impegno contro l'Atletico Uri, altra squadra invischiata nelle zone scivolose della graduatoria. Si tratta di un nuovo cliente scomodo in virtù buon momento di forma vissuto, ma il Cassino ha tutte le carte in regola per rompere di digiuno di vittorie.