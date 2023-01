Il Sora dei sogni! Il Sora del presidente Giovanni Palma, di mister Alessio Ciardi e di un gruppo di calciatori fantastico! I bianco-neri, con un percorso incredibile, sono riusciti a trasformare i sogni in realtà. Contro l'Itri hanno chiuso un cerchio durato 17 giornate, nelle quali hanno saputo "soltanto" vincere e convincere, sostenitori e scettici, attraverso prestazione altisonanti! Al "Tomei" domenica scorsa non c'è stata partita perché il Sora, la squadra migliore del campionato, ha fame di vittorie e non ha nessuna intenzione di rallentare la propria corsa. Grazie al tre a zero sull'Itri (gol di Corsetti e Costantini (doppietta) i bianco-neri volano a + 16 dal Gaeta secondo e a + 21 dalle terze. La diciassettesima vittoria consecutiva rappresenta il record assoluto per quel che concerne il campionato di Eccellenza laziale e da domenica si proverà ad incrementarlo sino a raggiungere e superare, se possibile, quello nazionale di 24 successi consecutivi. Alle spalle del Sora, il Gaeta è stato rallentano dal Monte San Biagio (0-0) che condivide il terzo posto con il Certosa (pirotecnico 3-3 casalingo con l'Atletico Torrenova). In quinta posizione il Colleferro è stato raggiunto dal Terracina. Colleferrini superati in casa dal Ferentino di mister Antonio Pecoraro grazie alle reti messe a segno da Beugré (doppietta) ed Oddi; per il Colleferro in gol Oduamadi e Laghigna. Il Terracina del presidente Baioni si è imposto (2-3) a domicilio della Luiss con una rimonta pazzesca dopo l'iniziale 2-0; Minotti, Trulli ed Alla i marcatori dei pontini. Zero a zero del Villalba in casa del Vicovaro. Il Città di Anagni ha conquistato un buon punto (0-0) contro l'Audace anche se la vittoria avrebbe permesso agli anagnini di tirarsi fuori dalla zona play out. Insieme Formia e Tor Sapienza si dividono la posta in palio (1-1) proseguendo la propria corsa in zona salvezza. In zona retrocessione la Vigor Perconti dimostra di essere ancora viva imponendosi (0-3) a domicilio della Fonte Meravigliosa. Nel prossimo turno il Sora farà visita al temibile Terracina e scenderà in campo senza fare calcoli. Il Gaeta con il Vicovaro non potrà permettersi ulteriori passi falsi. Il Ferentino cercherà la continuità nella sfida casalinga con la Luiss mentre il Città di Anagni affronterà in trasferta il Villalba. Colleferro impegnato in casa dell'Atletico Torrenova.



Il campionato di Promozione girone E ha una nuova capolista, l'Atletico Pontinia: nelle ultime 6 giornate disputate ha ottenuto 5 vittorie ed un pareggio e nella sfida di domenica si è imposta di misura (1-2) in casa del Torrice. Ad un punto di distanza c'è il Roccasecca T.S.T. di mister Sandro Grossi, imbattuto, fermato sul pareggio (0-0) dall'ottimo Arce.

Il terza posizione il Real Cassino aggancia l'Anitrella imponendosi nello scontro diretto per 4-1. Gara dai due volti; nel primo tempo meglio l'Anitrella che ha chiuso la frazione di gioco in vantaggio, ripresa di marca cassinate con il punteggio ribaltato. Il Ceccano rifila una cinquina al Morolo e prosegue la propria risalita in classifica. Pirotecnico 3-3 tra Montenero e Città di Lenola. Il Città Monte San Giovanni Campano esce sconfitto (1-0) immeritatamente dal terreno di gioco del Nuovo Cos Latina dopo aver dominato l'incontro. Sport Virtus Guarcino travolto (0-3) dallo Sterparo che torna a sperare nella salvezza diretta grazie alle reti messe a segno da Franco Rinaldi, Movila e Carcasole. Per il Tecchiena successo (0-1) prezioso e sorpasso in classifica al San Giovanni Incarico; decisivo il gol messo a segno da Vitali. Nell'ultimo turno del girone di andata la capolista Atletico Pontinia affronterà in casa il Real Cassino nel big match di giornata. Il Roccasecca, con l'orecchio teso a Pontinia, sfida nella quale auspica un "X2", se dovesse battere il Cos Latina vincerebbe il titolo di campione d'inverno. L'Anitrella proverà a rialzarsi nella sfida casalinga con il Montenero. Il Ceccano con il San Giovanni Incarico ed il Monte con il Guarcino non potranno fallire l'appuntamento con la vittoria se vorranno tenere in vita sogni di gloria. L'Arce a Lenola è chiamato a vincere così come lo Sterparo con il Morolo. Tecchiena e Torrice costrette entrambe a vincere per mantenere vivi i propri obiettivi.