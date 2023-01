Il riscatto è servito. Il Cassino si riprende punti e morale imponendosi a domicilio dell'insidioso Tivoli di corto muso: 1-0. Mister Imperio Carcione alla vigilia della sfida, su queste colonne, aveva chiesto ai suoi una prova di carattere, ed è stato ampiamente ripagato. Sono bastati 13 minuti a che Tribelli trovasse Ingretolli piazzato sul palo lungo con una pennellata dalla destra: per l'ex Flaminia era un gioco da ragazzi affondare il baby Trovato per il gol che vale la riscossa, dopo la prestazione grigia offerta nel match post Natale col Pomezia. Serviva una prova del genere per ritrovare il Cassino di fine 2022, quello che si è costruito una reputazione nelle parti alte della classifica e che non poteva vedersela dissipata a cavallo del capodanno. È stato un Cassino molto diverso dall'ultimo, non solo negli uomini, alla luce delle indisponibilità di giornata, ma nell'atteggiamento complessivo, lontano da quello sufficiente e distratto della prima sfida del 2023: la gara è stata influenzata dal gol in apertura che indirizzava la sfida. I benedettini giocavano un gran primo tempo sfiorando il raddoppio sempre con la sua punta centrale di testa (splendido intervento di Trovato e Bianchi che non trovava il tap-in). Nella ripresa il Tivoli usciva fuori ma sulla sua strada trovava un ottimo Campisi decisivo in un paio di occasioni. Alla fine i biancazzurri meritavano i tre punti.

«Una prestazione del genere non l'aspettavo solo io, ma tutto il gruppo squadra - sottolinea mister Imperio Carcione a caldo - abbiamo disputato un primo tempo da grande squadra creando tanto e subendo poco. Nella ripresa è normale che il Tivoli sia venuto fuori ma non ci ha creato tantissimi pericoli. Anzi, potevamo chiudere la partita ma siamo mancati di lucidità. Per noi questa è stata una settimana particolare perché ho dovuto sostituire per cause di forza maggiore Pompei e D'Alessandris, due over importanti, insieme a Orlando e Cocorocchio, infortunati. Chi ha giocato è stato all'altezza. Chiunque scenda in campo ha il giusto atteggiamento, mettendosi a disposizione dei compagni. È un punto di forza. Noi siamo questi, non quelli visti contro il Pomezia. Abbiamo dominato, questa vittoria non è banale contro un avversario in salute che nelle ultime 5 partite aveva perso solamente in casa della capolista Paganese. Sono felice».

Un focus va fatto su Cristiano Ingretolli, attaccante completo arrivato in estate dal Flaminia ed autore di 10 gol fino ad ora, col cui bottino si divide la testa della classifica cannonieri del Girone G assieme a Nicola Ferrari della Casertana. Grazie alle sue marcature il Cassino ha beneficiato di ben 13 punti netti nella sua classifica.

«Per me Ingretolli è un calciatore fondamentale che forse nella sua carriera non ha avuto modo di tirar fuori le sue qualità per quelle che sono - continua Carcione - io gli ho dato immediatamente fiducia, è un leader dello spogliatoio. Se sta bene con la testa può far altre categorie. Gli ho parlato a fine partita, voglio che continui così, con questo impegno, sempre. Lui sta bene a Cassino, gli piace il progetto e si sente protagonista».

Con questa vittoria il Cassino mantiene la velocità di crociera nella zona play off rafforzando il suo quarto posto solitario, rispondendo ai successi delle concorrenti Palmese e Casertana, allungando - allo stesso tempo - su Monterotondo e Lupa.

Intanto si è aperta la settimana che porterà a Cassino-Arzachena dove i biancazzurri saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima gara.