La società Città di Anagni Calcio è lieta di annunciare, la firma dell'attaccante classe 04 Leonardo Uva che arriva dal Club Capitolino del Campus Eur 1960.

Leonardo è un calciatore di valore che vanta esperienze importanti in settori giovanili di livello come Vigor Perconti, LVPA Frascati, e USD Tor di Quinto calcio. In prima squadra esperienza in Eccellenza con il Campus Eur proprio in questa stagione prima del passaggio in biancorosso.

Le sue prime parole in maglia biancorossa: "Sono molto contento di poter far parte della società Città di Anagni Calcio e di poter riabbracciare i miei vecchi mister Sasà Cangiano e Rocco Rinaldi a cui sono molto legato. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto me stesso per la squadra e i compagni. "