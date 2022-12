Riscatto doveva essere e riscatto è stato: il Cassino supera di misura la Lupa Frascati, nello scontro diretto, grazie alla zampata di Ingretolli nel finale, chiudendo il girone d'andata meritatamente al terzo posto della classifica. Gara tosta, intensa, risolta solo nel finale dal Cassino approfittando del rosso sventolato a Ruggeri che ha rotto definitivamente gli equilibri.

Primo tempo più tirato che godibile con la Lupa Frascati ad avere maggiormente il bandolo della matassa in un contesto tutto sommato equilibrato e privo di grandi occasioni. La ripresa è più viva col Cassino più deciso ad osare riuscendo, a tratti, a chiudere la formazione dei Castelli Romani. La superiorità numerica offre nuova benzina ai biancazzurri che trovano il gol col capocannoniere Ingretolli che firma i 3 punti, sbloccando la produzione offensiva del Cassino che sfiora il raddoppio in un paio di casi.

Carcione ritrova Donnarumma in difesa, esordio per Pompei a sinistra, torna Ingretolli in avanti con Tribelli e D'Alessandris nel 3-4-3 d'ordinanza. Chiappara risponde col 4-4-2 trainato da Flores e D'Angelo ad offendere.

Parte bene il Cassino con l'angolo teso di D'Alessandris sul quale Donnarumma arriva con un istante di ritardo di testa: occasione ghiotta ma solo potenziale. Risponde al 9' la Lupa Frascati con la torsione di Molinari su calcio da fermo di Gemmi: sfera alta. Spingono gli ospiti: ancora corner di Gemmi, impatta Giannetti ma la palla è comoda per Campisi. Al 32' colpo di testa al lato di Cocorocchio su punizione di Raucci. Al 39' Traditi guadagna il fondo a destra, crossa basso e teso, arriva prima di tutti Gallo che evita complicazioni. Sull'altro versante Pompei rientra a destra eludendo l'intervento di Ferraro: il suo destro è intercettato da Paolelli di testa ad allontanare. Al 44' ancora Cassino pericoloso con la punizione sul secondo palo di Pompei, rovescia Gallo che per poco non trova il tocco sotto misura di un compagno. È 0-0 all'intervallo.

L'avvio di ripresa è più pimpante da parte del Cassino: al 3' la bomba di D'Alessandris dal limite è intercettata da un difensore ospite prima che arrivi a Palmieri. Risponde la Lupa col destro fin troppo angolato dal limite da parte di Ferraro: fuori. La prima vera occasione della gara capita ad Ingretolli che in allungamento arriva ma non devia a sufficienza un assist teso di D'Alessandris da sinistra con la palla che sfiora il palo. Insiste il Cassino: sgroppata di Darboe e D'Alessandris a sinistra, cross di quest'ultimo, Ingretolli fa da sponda ma per nessuno. Al 23' svolta del match: Ruggeri, già ammonito, affonda un inutile tackle a centrocampo su Raucci guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Dopo l'espulsione il Cassino non trova immediatamente le misure per mettere alle corde il Frascati, bisogna attendere il 35' con l'iniziativa di D'Alessandris da sinistra: traversone al centro dove un difensore ospite cicca clamorosamente il rinvio permettendo ad Ingretolli di insaccare ben appostato sul secondo palo. È l'1-0. Sfiora il raddoppio la squadra di Carcione con il neo entrato Cavaliere, il quale dal limite avvita il sinistro sfiorando di nulla il palo. Ancora benedettini pericolosi al 42': la palla d'oro capita a Mazzaroppi che viene pescato da un cross alla destra sul quale indirizza in porta ma in maniera debole. È l'ultima azione, cala la nebbia sul "Salveti" ed avvolge l'1-0 con allegato terzo posto per il Cassino.

IL TABELLINO

Cassino 1

Lupa Frascati 0

Cassino: Campisi, Raucci, Donnarumma, Orlando (9' st Mazzaroppi), Cocorocchio, Gallo, Pompei (14' st Darboe), Lucchese, Ingretolli (38' st Cardillo), Tribelli (36' st Cavaliere), D'Alessandris (44' st Tomassi)

A disposizione: Della Pietra, Evangelista, Ceccarelli, Bianchi. Allenatore: Carcione

Lupa Frascati: Palmieri, Traditi, Molinari, Paolelli (7' st Avellini), Sabelli, Giannetti (1' st Pompili), Ruggeri, Flores (7' st Persano), Gemmi, Ferraro, D'Angelo (26' st Sabatini)

A disposizione: Casagrande, Aramini, Marras, Senesi, Panella. Allenatore: Chiappara

Gianluca Martino di Firenze. Assistenti: Filippo Pignatelli di Viareggio e Marco Alfieri di Prato.

78' Ingretolli (C)

Ammoniti: Donnarumma (C), D'Angelo (L), Flores (L), Ingretolli (C), Sabelli (L). Espulso Ruggeri (L) per doppia ammonizione. Giornata nebbiosa, campo in discrete condizioni. Spettatori 250 con sparuta rappresentanza ospite. Recuperi: 0' pt, 5' st. Osservato un momento di commemorazione in memoria del tifoso cassinate Luciano Delicato.

SALA STAMPA

«Sono contentissimo della squadra e dell'allenatore che prenderà un premio particolare, inoltre gli farò firmare un contratto per tre anni», tra il serio ed il faceto sono queste le dichiarazioni flash rilasciate dal presidente del Cassino Nicandro Rossi nel post match.

«Sono felicissimo perché stiamo facendo cose belle per tutti - esordisce mister Imperio Carcione - oggi è stata una partita difficile, piena di duelli e seconde palle, specie nel primo tempo. Siamo rimasti concentrati sfruttando l'occasione di andare in vantaggio. La Lupa è un avversario forte. Un Cassino così è merito di tutti, dal magazziniere ai calciatori. C'è un unico cuore, siamo tutta una famiglia. Sì, mi aspettavo una prova del genere da parte dei miei calciatori. Dove possiamo arrivare? Spero di fare qualcosa in più, o comunque confermarci, perché lo vedo negli occhi dei ragazzi. Hanno fame, a patto di rimanere sempre umili. Nessuno avrebbe scommesso di un Cassino così intraprendente». C'è qualche aspetto da migliorare in questo Cassino di questa prima metà di stagione? «Dobbiamo leggere meglio alcuni momenti della partita - chiude il mister biancazzurro - è capitato che la troppa foga di segnare alla fine ci facesse, al contrario, incassare il gol. Serve pazienza. Come la nella sfida di oggi. Si può contenere e poi segnare alla fine».

«Vittoria di carattere, bel regalo di Natale per i tifosi - commenta il vice presidente biancazzurro Andrea Balsamo - i ragazzi vogliono ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione. Possiamo dircelo ora che abbiamo affrontato tutte le squadre. I calciatori seguono alla lettera Carcione che ci stiamo facendo vivere un sogno, erano anni che non si respirava questo clima. Credo che le avversarie temeranno il Cassino nel girone di ritorno. Pompei? È la ciliegina sulla torta». Un Cassino così farcito di over non si è mai visto nei sei anni di Serie D a gestione Rossi, è cambiato qualcosa nelle strategie? «Sì, quello che è mancato è stata un po' di panchina nelle scorse stagioni. Abbiamo diversi calciatori esperti del territorio, quelli che prima erano "Età di Lega". Tuttavia i nostri budget sono sempre rispettati».