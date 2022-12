E tredici! Il Sora travolge anche il Certosa e mantiene il +11 sul Gaeta. In 14 gare disputate i bianco-neri di mister Alessio Ciardi hanno realizzato ben 48 reti, per una media di 3,5 a partita, subendone appena 10! Il ko con l'Itri, all'esordio in campionato, è uno sbiadito ricordo cancellato a suon di vittorie. Prima della sosta per le Festività, Sora affronterà il Colleferro in trasferta, e la Luiss in casa il 23. Il Gaeta ha superato il non semplice ostacolo Audace, imponendosi in trasferta per 2-0. Al terzo posto è salito il Colleferro, impostosi 3-1 in casa della Luiss. E domenica prossima i rosso-neri colleferrini riceveranno la visita della super capolista Sora!

Altra affermazione (0-3) per il Monte San Biagio in casa del Torrenova e quinto posto agganciato a pari punti con Villalba ed Audace. Il Villalba ha conquistato un ottimo punto (1-1) in casa dell'Insieme Formia e si mantiene a ridosso del gruppo di testa. Il Ferentino di mister Luigi Marsella ha ingranato la quinta e nella sfida casalinga con il fanalino di coda Vicovaro si è imposto per cinque reti a due (in gol D'Arpino, Del Signore (doppietta), Accrachi e Beugré). Il Terracina si è fatto imporre il pari casalingo (1-1) da un ottimo Anagni, bravo a riequilibrare le sorti del match con Basilico dopo l'iniziale vantaggio firmato Fioretti. Tre punti pesantissimi quelli ottenuti dall'Itri nella sfida interna con la Fonte Meravigliosa; due a zero il risultato finale favorevole ai pontini. Il Tor Sapienza non è andato oltre lo zero a zero nel match giocato con la Vigor Perconti perdendo terreno dalla zona salvezza.

Nel prossimo turno l'Anagni, bisognoso di punti, riceverà la visita dello scatenato Ferentino e confiderà nell'imprevedibilità che un derby può regalare! Il Terracina cercherà i tre punti nella trasferta di Fonte Meravigliosa mentre Luiss – Insieme Formia è una sfida da tripla. Per il Vicovaro una sorta di ultima spiaggia il match casalingo con l'Atletico Torrenova.

Promozione

Nel Girone E del campionato di Promozione, il Roccasecca T.S.T. guida la graduatoria. Il successo (2-0) ottenuto nella sfida casalinga con il Ceccano ha permesso alla formazione di mister Sandro Grossi di restare da sola in vetta alla classifica dopo il pesante ko dell'Anitrella. Alle spalle dei bianco-azzurri tengono Atletico Pontinia e Città Monte San Giovanni Campano, staccate di un solo punto! Per i pontini successo di misura (0-1) in casa del Cos Latina. I monticiani di mister Angelo Bottoni hanno superato (2-1) la resistenza dello Sterparo con un gol di Manuel De Carolis nell'ultima azione del match; di Agostino l'iniziale vantaggio giallo-azzurro pareggiato dall'ex Sementilli. Il Real Cassino del tecnico Gianni Fargnoli si è imposto di misura (0-1) in casa del San Giovanni Incarico grazie al gol messo a segno da Marzocchella. L'Anitrella è caduta pesantemente (3-0) a Guarcino in una sfida mai in discussione; di Deda, Fersini e Settanni (bestia nera dei nero-verdi) le reti dei padroni di casa. Il Montenero non vuole più fermarsi e nella trasferta di Morolo ha rifilato una cinquina ai bianco-rossi, sempre più in difficoltà nonostante gli innesti del mercato di riparazione. L'Arce batte (4-1) in rimonta il Tecchiena, sempre più in ritardo in classifica; in gol Lafrikh (doppietta), Sbaraglia ed il sempre-verde Marciano. Il Città di Lenola, inizialmente sorpreso dal Torrice, conquista un punto importante (2-2) in ottica salvezza. Nel prossimo turno in programma domenica 18 dicembre, la capolista Roccasecca T.S.T. affronterà in trasferta lo Sterparo e non dovrebbe avere grossi problemi nel portare a casa i tre punti. Il Città Monte San Giovanni Campano riceverà la visita del Città di Lenola ed il successo pieno non dovrebbe sfuggire a Carfora e compagni. L'Atletico Pontinia, in condizioni smaglianti, se la dovrà vedere con l'ottimo Guarcino e vincere non sarà affatto semplice anche se partirà con i favori del pronostico. Il Real Cassino contro il Torrice e l'Anitrella contro il Morolo non dovrebbero fallire l'appuntamento con la vittoria! Il Ceccano di mister Mirko Carlini riceverà al "Popolla" la visita dell'Arce, formazione che ancora deve esprimere in pieno il proprio potenziale. Il Montenero proverà a vincere, continuando la risalita in classifica, nella sfida casalinga con il San Giovanni Incarico. Per il Tecchiena, contro il Nuovo Cos Latina, l'unico risultato che conta è la vittoria.