Un punto e a capo. Il Cassino porta in dote sotto l'abbazia un pareggio dalla trasferta in quel di Tertenia, tana del Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra. Un punto che fa brodo e allunga la striscia positiva, mantenendo attiva la velocità di crociera in zona play off. Che sarebbe stata una partita dura lo si era descritto in fase di presentazione, tuttavia quello sceso all' "Is Arranas" non è stato il miglior Cassino della stagione dal punto di vista delle conclusioni a rete. Sull'angusto terreno di gioco in sintetico del Comunale ogliastrino, i biancazzurri ragionavano tanto palla a terra ma faticavano a trovare spazi dove far scatenare le sgroppate di D'Alessandris e Tribelli, avvezzi alle praterie dell'arioso "Salveti". Ne nasceva una sfida giocata prevalentemente sulle trequarti sarda dove i benedettini arrivavano con disinvoltura per poi dover fare i conti con spazi strettissimi: è mancato il lampo risolutore. Cassino adottava un atteggiamento maturo, degno della posizione che occupa in classifica, governando il gioco in mediana praticamente per tutta la gara - evidenziando percentuali bulgare di possesso palla - e dettando i ritmi ad una squadra sulla carta tutt'altro che meritevole di giocarsi la salvezza. I nomi a disposizione dello squalificato Francesco Loi, infatti, sono di ben altro cabotaggio rispetto alla mera permanenza in categoria. Guidati da un Orlando sempre più in crescita nei tempi di gioco e in ambedue le fasi, il Cassino non trovava - però - la giocata da tre punti nel contesto di una gara complicata: è stata praticamente una guerriglia che lasciava poco all'estetica, non permettendo ai ragazzi di Carcione di esibirsi nel solito gioco fatto di cambi campo e aggressione degli spazi in velocità. Infatti erano poche le occasioni nitide per il Cassino di andare in rete; quasi zero per gli isolani. Con una gara così bloccata ci andava a nozze la difesa di casa, brava a far densità davanti al proprio estremo difensore in attesa dell'occasione buona per far male. Cosa che riusciva al 20esimo minuto sorprendendo il miglior approccio dei benedettini: infatti mentre Gallo & C. iniziavano a prendere confidenza con la retroguardia isolana, si facevano infilare ingenuamente su un cross profondo di Piredda sul quale Cogotti sorprendeva la difesa biancazzurra al volo. Il merito del Cassino era quello di pareggiare a stretto giro di posta grazie ad Orlando, abile a deviare in rete una percussione di Tomassi da destra, riequilibrando un punteggio che, trascinato alla lunga, avrebbe potuto presentare una matassa difficile da dirimere. Così come è stato per il tentativo da tre punti che non è arrivato: i benedettini rimbalzavano costantemente sull'attenta difesa sarda.

«Se devo dire una cosa che non mi è piaciuta, è stata che i subentrati non hanno mantenuto stesso equilibrio di chi è partito dall'inizio - esamina Carcione nel post gara - comunque abbiamo giocato molto bene a calcio. Abbiamo cercato la superiorità partendo da dietro, lo abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, meno bene nella ripresa. Siamo stati bravi a trovare subito l'1-1, non era facile contro una squadra così esperta. Il pari finale? Abbiamo avuto tantissime occasioni, ma se non si riesce a concretezzare è giusto che salti fuori un pareggio che analizzeremo». La vittoria della capolista Sorrento ha riportato il vantaggio sui cassinati a 7 punti, tuttavia viene conservato e consolidato il quarto posto in classifica rosicchiando una lunghezza alla Lupa Frascati (terza, a due punti). Della Pietra e soci domenica saranno attesi da un'altra battaglia su un altro terreno di gioco molto insidioso: quello di Monterotondo Scalo. I romani frequentano le soglie dei play off rappresentando una delle sorprese del girone. La roboante vittoria corsara in quel di Nola (2-4) lancia il guanto di sfida ad un Cassino desideroso di tornare al successo.