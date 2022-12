Nel girone E del campionato di Promozione a farla da padrone è l'equilibrio! Cambio al vertice con il Città Monte San Giovanni Campano costretto a lasciare la vetta della classifica a Roccasecca T.S.T. (unica squadra rimasta imbattuta) ed Anitrella dopo il primo ko stagionale. Al "Popolla" i rosso-blu di mister Mirko Carlini si impongono, in rimonta 2-1 ed agganciano i giallazzurri in classifica. In vetta il Roccasecca di mister Sandro Grossi si impone di misura (1-2) sul Tecchiena grazie al gol messo a segno da Gigli a dieci minuti dallo scadere. Per gli alatrensi di mister Michele Mangiapelo l'ennesima sconfitta stagionale condita da tanta sfortuna! L'Anitrella di mister Marco Cione dopo due sconfitte consecutive torna a vincere e lo fa superando in rimonta (2-1) il Cos Latina; di Cristaldi e Iacob le reti nero-verdi. L'Atletico Pontinia si aggiudica (2-1) lo scontro diretto con l'Arce e vede la vetta; non basta il solito Marciano agli ospiti per uscire indenni da Pontinia. Il Real Cassino del tecnico Gianni Fargnoli rifila una cinquina al fanalino di coda Morolo e resta agganciato al gruppo di testa. Guarcino sconfitto nettamente (3-0) dal lanciatissimo Montenero che continua a scalare posizioni in classifica. Il San Giovanni Incarico travolge (1-6) in trasferta il Torrice grazie ai gol messi a segno da Carmassi (doppietta), Fasulo (doppietta), Cucchi e Sabetta. Successo (1-0) pesantissimo per lo Sterparo, il primo in campionato, al cospetto del Città di Lenola. Di Spila lo storico gol che consegna la prima vittoria allo Sterparo nel campionato di Promozione. Nel decimo turno in programma domenica prossima il big-match si giocherà al "Battista" di Roccasecca tra i padroni di casa ed il Ceccano; sfida da tripla! L'Anitrella, attesa dall'insidiosa trasferta di Guarcino, proverà a vincere e "tiferà" per un pareggio nella gara di cartello tra roccaseccani e ceccanesi.

Il Città Monte San Giovanni Campano cercherà i tre punti nella sfida casalinga con lo Sterparo. Atletico Pontinia si recherà a domicilio del Cos Latina, formazione sempre più in crisi di risultati. Per il Real Cassino la sfida di San Giovanni Incarico non sarà affatto semplice considerando il momento che sta vivendo la formazione di Michele De Maria. L'Arce è atteso dal riscatto contro un Tecchiena che ha bisogno di punti salvezza: sfida da tripla. Il Morolo cercherà di arrestare la corsa del Montenero ma non sarà semplice. Stesso dicasi per il Torrice in casa del Lenola.