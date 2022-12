Un Sora schiacciasassi, nel girone B del campionato di Eccellenza, ottiene la dodicesima vittoria consecutiva (eguagliato il record storico del Tivoli) "demolendo" la malcapitata Fonte Meravigliosa. Davvero un Sora meraviglioso, capace di vincere per otto reti a zero in trasferta ed allungare a 11 i punti di vantaggio sul Gaeta, seconda forza del girone. La roboante vittoria della formazione di mister Alessio Ciardi porta la firma di Tozzi, Pagliaroli, Corsetti (doppietta per lui), Jammeh, Origlia, Arduini e Di Stefano.

Difficile, quasi impossibile, trovare altri, nuovi aggettivi per questo straordinario Sora in grado di vincere, anzi stravincere, contro qualsiasi avversario.

Undici punti di vantaggio dopo appena 13 gare disputate se non è un record poco ci manca! Il Gaeta si è fatto sorprendere dal fanalino di coda Vigor Perconti (2-3) al termine di una sfida combattuta. Per i capitolini il mercato di riparazione ha portato nuova linfa ed i risultati si vedono sin da subito. Il Certosa vince (2-1) lo scontro diretto con la Luiss, grazie ai gol di Ciriachi e Santoro, e sale, a sorpresa, con pieno merito in terza posizione. Torna a vincere (2-1) il Colleferro e lo fa, tra le mura amiche, al cospetto dell'Insieme Formia. Di Laghigna e Oduamadi le reti rosso-nere che fanno felice all'esordio mister Scaricamazza. All'Audace non basta il gol di Abbondanza nella trasferta di Villalba; due a uno il finale firmato da Laurato e Ferri. Il Ferentino di Luigi Marsella recupera l'iniziale svantaggio con il Monte San Biagio messo a segno da Compagnone e nel finale di gara pareggia i conti con Accrachi. Il Terracina del presidente Baioni si impone (2-3) in casa del Vicovaro restando a contatto con il gruppo delle migliori e portando a cinque il margine di vantaggio sulla zona play out. Sconfitta pesantissima (1-2) per l'Anagni nello scontro diretto con l'Itri; a Basilico risponde Berisha con una doppietta. Gli ottimi segnali palesati domenica scorsa a Sora non hanno avuto seguito al cospetto del team pontino! Serve a poco ad entrambe il pareggio (2-2) tra Tor Sapienza ed Atletico Torrenova. Domenica prossima il Sora riceverà al "Tomei" il Certosa, terza forza del girone, ed andrà alla ricerca del tredicesimo successo consecutivo. Per il Gaeta difficile trasferta in casa dell'Audace e possibilità per i bianco-neri, in caso di vittoria, di allungare ulteriormente in classifica. Insidiosa trasferta per il Colleferro in casa della Luiss mentre il Ferentino riceverà la visita del fanalino di coda Vicovaro e la vittoria è l'unico risultato che conta.

Il Città di Anagni dovrà sfoderare una grande prestazione in casa del Terracina tirando fuori il carattere e le doti tecniche che possiede! Chiudono il quadro Torrenova – Monte San Biagio (ospiti favoriti), Itri – Fonte Meravigliosa (padroni di casa favoriti), Vigor Perconti – Tor Sapienza (padroni di casa galvanizzati dal successo ottenuto a Gaeta) e Insieme Formia – Villalba (possibile un pareggio).