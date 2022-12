Che Cassino! Dopo aver asfaltato la capolista Sorrento, assume tutta un'altra prospettiva il quarto posto solitario dei benedettini, saliti a cinque punti dalla stessa battistrada. Gli uomini di Carcione non hanno solamente ottenuto tre punti preziosissimi ma soprattutto una clamorosa iniezione di fiducia, perché la prima della classe è stata surclassata in ogni parte del campo.

Infatti per quanto visto, la capolista è sembrata essere il Cassino che ha fatto incetta di meriti. A cominciare da mister Carcione che ha preparato scrupolosamente una gara, "telecomandando" ogni movimento e situazione dei suoi, non facendo ragionare un Sorrento timido, sorpreso, che non può essere quello visto al "Salveti".

A seguire i meriti e le pacche sulle spalle vanno divise tra tutti i calciatori che sono scesi in campo: difficile trovare un migliore. Troppo giovane e leggera la formazione di Maiuri; troppo carica e determinata quella di Carcione. Le assenze di Cuccurullo e La Monica sul versante campano, per quanto pesanti, rappresentavano un alibi troppo fragile per quanto visto in campo. Il Sorrento si è presentato sotto l'abbazia con addirittura 6 under ed una panchina ancor più verde.

Il Cassino è stato superiore, si diceva. Dappertutto. Dapprima nella mentalità: Carcione se l'è giocata per vincere. Il buongiorno si è visto dal mattino quando una combinazione tra D'Alessandris e Tribelli - dopo appena due minuti - preannunciava una giornata intensa per l'ex Fusco e soci: palo sfiorato.

Ma il Cassino dopo aver corso un grosso pericolo su un contropiede di Gaetani, praticamente non vedeva mai impegnata la retroguardia di un gigantesco Gallo, sempre più leader delle retrovie, se non in un'occasione nel secondo tempo. Ottima la prova del pacchetto arretrato con Donnarumma e Cocorocchio in costante crescita. Una menzione particolare va fatta, tra gli altri, a Della Pietra che con un guizzo da applausi salvava il vantaggio su Fusco da due passi, nella ripresa. Il Sorrento finiva qui. Il Cassino menava le danze a centrocampo attraverso la coppia centrali Orlando-Lucchese: fosforo e determinazione. Il classe 2002 sta terminando le operazioni per il salto di qualità; l'ex Artena rappresenta il costante faro in ogni situazione di gioco: in interdizione e sotto rete, confermandosi mediano dai 6-7 gol a stagione. E siamo a 2, per adesso.

Raucci è una altro pezzo pregiato di questo Cassino: attacca, difende, detta il passaggio, non ha paura di prendersi le responsabilità. È un 2004, dovrebbe essere uno dei novellini. Macché, è al terzo anno di prima squadra e la "D" inizia a stargli strettina. Mazzaroppi è una delle note più liete di questa stagione: la sua generosità non passa inosservata.

Poi l'attacco. D'Alessandris si evidenziava in versione monstre, la difesa sorrentina ha faticato enormemente a contenerlo: strappi ed un assist firmavano lo stato di grazia; gara di sacrificio anche per Tribelli che è maturato molto nella fase di non possesso ma che avrebbe meritato maggior fortuna sotto rete dove sta lavorando per operare il salto di qualità: nell'attesa si è consolato con la rifinitura per il 2-0. Per Ingretolli, invece, a parlare è il tabellino. Dopo un primo tempo a prendere le misure alle difesa ospite, nella ripresa ha accelerato: un gol (che gli regala di nuovo lo scettro dei bomber del girone) ed almeno un'altra occasione per l'attaccante romano che veniva punzecchiato da Carcione nel post partita: «L'arrivo di Cardillo serve per far tirare il fiato ad Ingretolli ed anche a dargli qualche stimolo». Messaggio arrivato e 2-0 servito. Cardillo, infine. Troppo pochi i minuti giocati per avere un feedback. Il curriculum parla per lui nell'attesa di riscontri dal campo.

Un altro aspetto confortante dello scorso weekend è stato l'afflusso ad un "Salveti" sempre più innamorato della propria squadra. Finalmente si sta tornando ad un entusiasmo vero, verace. Il pubblico aumenta ed anche i decibel del tifo organizzato che si sta facendo sentire non solo dentro, ma anche in trasferta.

Dove può arrivare, dunque, questo Cassino? Carcione ha sdrammatizzato parlando di quota 40 punti, l'impressione è che questi ragazzi non vogliano accontentarsi, ed in assenza di un vero padrone di questo raggruppamento vogliono frequentare i salotti buoni del girone. Anche quelli con... vista sulla Serie C. Troppo? Vedendo il rendimento discontinuo da parte di tutte le formazioni del girone, che cosa costa provarci? Niente. Sognare è umano, l'importante è non illudere e non illudersi. Se poi qualcuno dovesse ingranare la quinta, amen.

Intanto il prossimo impegno dei biancazzurri è in Sardegna, a Tertenia, in casa del Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra.

Poi ancora lontano dalle mura amiche in quel di Monterotondo, prima di ospitare la Lupa Frascati prima delle Feste Natalizie. Questo rush finale del 2022 dirà se il Cassino può sognare. E se può farlo in grande.