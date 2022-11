Il Sora sa solo vincere! Grazie al nono successo consecutivo, i bianconeri di mister Alessio Ciardi allungano in classifica nel Girone B di Eccellenza e si preparano ai prossimi appuntamenti in programma con grande slancio.

Nella sfida giocata domenica scorsa al "Tomei" il Sora si è imposto per tre reti a due sul Monte San Biagio, denotando forza di squadra e capacità tecnico-tattiche di spessore. Anche dopo il momentaneo pareggio pontino i bianco-neri non si sono disuniti continuando a proporsi in avanti alla ricerca del gol vittoria. Con questo spirito e questa determinazione l'obiettivo stagionale sarà più facile da concretizzarsi. La capolista aumenta a sei i punti di vantaggio sul Gaeta, caduto (1-0) a Terracina al termine di una sfida intensa.

Grazie ai gol messi a segno da Valentino ed Amici il Colleferro di mister Baiocco è terzo in classifica. L'Anagni non riesce a risollevarsi dai bassifondi della classifica ed ora la zona salvezza dista quattro lunghezze. Luiss vittoriosa (2-0) sul Vicovoro e quarto posto in classifica al sicuro. Per il Certosa successo all'inglese (2-0) con il Fonte Meravigliosa e posizione in classifica condivisa con la Luiss. Ferentino fermato sul risultato di parità (0-0) dal Villalba ed aggancio alla formazione capitolina rimandato. L'Audace supera di misura (0-1) l'Atletico Torrenova mantenendosi a stretto contatto con le posizioni di vertice. Cinquina della Polisportiva Insieme Formia al fanalino di coda Vigor Perconti. L'Itri batte (1-0) e stacca in classifica la Pro Calcio Tor Sapienza allontanandosi dalla zona calda della classifica. Domenica prossima la capolista Sora si recherà a domicilio del Vicovaro (penultimo in classifica con appena 6 punti all'attivo) ed avrà la grande chance di centrare il decimo successo consecutivo! Per il Gaeta, che deve guardarsi le spalle dal coriaceo Colleferro, delicata sfida casalinga con il Ferentino. All'Anagni serviranno i tre punti contro la quotata Luiss.

Nel Girone E di Promozione l'Anitrella mantiene la vetta della classifica. Dopo quattro vittorie consecutive la compagine di mister Marco Cione ha ottenuto un prezioso pareggio (2-2) nel derby monticiano con il Città Monte San Giovanni Campano. La sfida interessante ed avvincente ha visto i primi della classe portarsi in vantaggio in avvio per poi essere raggiunti e superati da un Monte in grande giornata. In prossimità del finale il solito Benedetti ha riequilibrato le sorti del match. Il Monte di mister Angelo Bottoni resta in seconda posizione a due punti dalla vetta. Alle spalle delle monticiane, Roccasecca T.S.T. ed Atletico Pontinia superano rispettivamente Montenero (4-0) e Sterparo (0-1) e recuperano due punti preziosi. Il Nuovo Cos Latina viene fermato in casa (1-1) dal coriaceo Torrice perdendo una grossa chance di agganciare il Monte in seconda posizione. Da sottolineare l'ottimo percorso del Guarcino che grazie al successo (1-0) sul San Giovanni Incarico (la cui classifica inizia a farsi deficitaria) salgono in sesta posizione. L'Arce viene sconfitto in casa (0-1) dal Real Cassino e scivola in classifica. Cinquina del Ceccano di mister Mirco Carlini al Tecchiena di Mangiapelo; per i ceccanesi un successo importante in ottica classifica, per gli alatrensi un ko pesante sul quale riflettere. Per il Morolo sesto ko consecutivo (2-0), questa volta in casa del Città di Lenola. Nel prossimo turno spiccano due gare di alta classifica: Anitrella – Roccasecca T.S.T. ed Atletico Pontinia – Città Monte San Giovanni Campano, sfide da tripla tenendo conto del parco giocatori delle quattro squadre interessate. Interessante anche la sfida tra Real Cassino e Cos Latina con i ragazzi di mister Gianni Fargnoli decisi a recuperare ulteriori posizioni in classifica. Il Ceccano andrà alla ricerca della continuità con il Città di Lenola mentre l'Arce proverà a riscattarsi a Montenero. Il Tecchiena cercherà il riscatto contro uno Sterparo alla ricerca del primo punto nel campionato di Promozione. A Torrice arriverà il Guarcino, scontro salvezza tra San Giovanni Incarico e Morolo.