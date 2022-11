Secondi, palla al centro. Il Cassino prosegue il suo sogno nella parte alta, altissima, della classifica ottenendo 3 punti pesanti come il piombo sull'ostico campo di Aprilia che significano secondo posto (insieme alla Lupa Frascati): scavalcata anche la Palmese, sorpresa proprio dalla formazione dei Castelli Romani.

Campo difficile non solo per l'ardore dei pontini, la cui situazione di graduatoria rimane molto complessa, ma anche per il fondo del terreno di gioco del "Quinto Ricci" decisamente pesante, dov'era difficile esprimere il solito calcio ordinato pensato da mister Imperio Carcione. Gara tosta, sporca, dove alla fine ha prevalso chi ci ha provato di più. Passato il novantesimo, D'Alessandris raccoglieva l'ennesima palla respinta dalla retroguardia delle rondinelle, se l'aggiustava nel cuore dell'area, superando il portiere apriliano, regalando la posizione argento ed una gioia immensa alla sessantina di fedelissimi partiti dalla Città Martire, ringraziati così, proprio in pieno recupero.

«Queste sono le vittorie più belle ma non è stata una partita facile - sottolinea mister Carcione - il terreno di gioco era in condizioni vergognose, mi dispiace per i ragazzi che non hanno potuto esprimere il loro gioco. Siamo stati bravi ad adattarci alla situazione che non ci agevolava sicuramente. Bene tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio ed i subentrati. Nel primo tempo abbiamo incontrato le maggiori difficoltà, infatti l'Aprilia ha costruito un paio di occasioni. Nel secondo tempo, invece, ho visto un gran Cassino, una squadra veramente forte ed equilibrata che ha messo alle corde l'avversario fino all'ultimo. Dove possiamo arrivare? I ragazzi vogliono vincere tutte le partite, questo è un campionato difficile, le formazioni che sono in fuga dai play out hanno 11 punti, significa che il livello è alto. Noi ci godiamo il momento ma sempre con la consapevolezza di dover migliorarci. Dobbiamo analizzare questa prestazione e capire cosa sia andato e cosa potevamo fare meglio. Per continuare così dobbiamo essere equilibrati e ragionare da squadra, se ci si mette a disposizione l'uno con l'altro, tutti insieme possiamo essere più forti. In questa squadra chi subentra a partita in corso ha lo stesso atteggiamento di chi viene sostituito, questo significa che si sta lavorando nella direzione giusta».

Carcione non intende dar troppo peso alla classifica in questo momento: «Preferisco non guardarla, lasciamola perdere non vorrei che ci venissero le vertigini - scherza - Da martedì (oggi, ndc) dobbiamo iniziare a preparare la partita contro la Paganese, altra squadra molto importante. Volevamo costruire un Cassino che fosse rispettato da tutti, devo dire che ci stiamo riuscendo».

Il novembre calcistico annovera ancora due appuntamenti, con Paganese ed a Nola, prima che si riaprano le liste di svincolo. Un Cassino a sei punti dalla vetta autorizza a sognare qualche colpo per provare ad insidiare la prima piazza occupata dal Sorrento. A margine della vittoriosa sfida contro l'Ilvamaddalena di due settimane fa, il patron benedettino, Nicandro Rossi, disse che Carcione aveva espresso il desiderio di completare l'organico a sua disposizione con una pedina (non meglio specificata, neanche nel ruolo): «In estate avevo chiesto determinati calciatori e siamo rimasti con quell'idea. Stiamo bene, siamo quasi al completo - chiude Carcione, che magari qualche innesto mirato l'accoglierebbe a braccia aperte - Se proprio dovessi chiedere qualcosa al mio presidente chiederei di confermare tutti i calciatori che ho in questo istante per poter insistere su un progetto. Ricordiamoci questo gruppo lavora insieme solo da qualche mese, continuare ad insistere possiamo diventare ancora più organizzati».

Il Cassino secondo in classifica, in questo fine settimana sarà chiamato all'esame Paganese, formazione partita con intenti di altissima classifica, un nuovo test probante per saggiare le ambizioni di nobiltà di Ingretolli e soci.