Otto vittorie in nove giornate, 25 gol realizzati ed appena 6 subiti. Questo lo score del Sora targato Alessio Ciardi. Numeri da capogiro, numeri da primato, numeri di chi sa quello che vuole! Il team bianco-nero sta superando con autorità gli ostacoli che ogni domenica gli si presentano dinanzi; possono cambiare gli interpreti, può cambiare l'avversario ma lo spartito proposto dalla formazione volsca resta sempre lo stesso.

Anche domenica scorsa nella trasferta di Tor Sapienza, terza forza del raggruppamento B, il Sora ha dato prova di forza imponendosi per quattro reti ad una. In gol Mastrantoni, tra i migliori in campo in assoluto, Costantini (doppietta) ed Esposito. Tiene il passo il Gaeta (-3 dal Sora) superando di misura l'Itri con un gol nel finale di gara. Al terzo posto salgono il Villalba, vittorioso (1-0) sul Terracina, ed il Colleferro che si è imposto (1-2) a domicilio del Vicovaro penultimo. Luiss (1-3 a Monte San Biagio) e Certosa (1-2 ad Anagni) continuano a risalire in classifica. Qualche parola in più va spesa per l'Anagni che nonostante il cambio di allenatore non riesce ad invertire la rotta negativa intrapresa da diverse settimane. Ad oggi il team anagnino è impelagato in zona play out e spera di uscirne quanto prima. Il Ferentino di mister Francesco Pippnburg ha ottenuto un ottimo pareggio (2-2) in casa dell'Audace del tecnico Fabio Gerli. Il fanalino di coda Vigor Perconti si rilancia in classifica dopo il successo (3-1) sull'Atletico Torrenova. Nulla di fatto (0-0) tra Fonte Meravigliosa e Polisportiva Insieme Formia. Nel prossimo turno, in programma domenica 13 novembre, il Sora riceverà al "Tomei" la visita del Monte San Biagio ed andrà alla ricerca del nono successo consecutivo! Per il Gaeta insidiosa trasferta a Terracina ed il Sora potrebbe approfittarne per allungare ulteriormente in classifica. Il Città di Anagni proverà a risalire in classifica nella difficile trasferta di Colleferro; quantomeno un pareggio sarebbe utile agli anagnini dal punto di vista mentale e della classifica. Il Ferentino giocherà tra le mura amiche con il Villalba ed in caso di vittoria accorcerebbe o aggancerebbe il terzo posto con una serie di risultati favorevoli. Il Tor Sapienza giocherà ad Itri mentre l'Audace farà visita all'Atletico Torrenova.

Nel campionato di Promozione, girone E, la capolista Anitrella si è aggiudicata (3-0) senza problemi il testa-coda con lo Sterparo al termine di una gara mai in discussione. Le reti di Giovannone e Nigro nel corso del primo tempo hanno messo al sicuro i tre punti; di Benedetti il tris a metà ripresa.

I cugini del Monte sono stati bloccati sul risultato di parità (1-1) dal Montenero; l'iniziale gol di Agostino è stato pareggiato dai pontini in avvio di ripresa. La terza forza del girone, il Cos Latina, ha superato in trasferta il San Giovanni Incarico mantenendo il passo delle monticiane. L'Arce vince senza problemi (0-3) a Torrice e prosegue la propria risalita in classifica. Nei big match di San Vittore e Pontinia le sfide si sono chiuse in parità; Real Cassino – Roccasecca T.S.T. ed Atletico Pontinia – Ceccano hanno dato vita ad incontri interessanti che non hanno premiato in pieno nessuna delle contendenti. Il Ceccano può recriminare per la grossa occasione persa con il penalty sbagliato da Carlini.

Il Guarcino vince senza problemi (0-3) a Morolo (sempre più in difficoltà) e si mantiene a ridosso del gruppo di testa. Per il Tecchiena nuovo ko interno (0-2) con il Città di Lenola e classifica sempre più deficitaria. Domenica prossima spicca il derby tra Monte ed Anitrella, fondamentale ma non decisivo per le sorti del campionato. Da seguire Arce – Real Cassino e Roccasecca T.S.T. – F.C. Montenero.