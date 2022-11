Terzi con tanta voglia di volare. Il Cassino guarda tutti, o quasi, dal gradino "bronzo" del podio dopo la vittoria sull'Ilvamaddalena, dal quale si domanda "dove possiamo arrivare?". Forse proprio l'incoscienza di non porsi troppi quesiti può spiegare un avvio di stagione senza dubbio sorprendente.

Ancora una vittoria per i benedettini, la seconda consecutiva, la quinta complessiva in 10 gare di campionato, che si traduce - in classifica - in un solo punto di ritardo dalla seconda forza del torneo, la Palmese, e 6 dalla prima, il Sorrento.

Chissà che se dietro il "dobbiamo essere ambiziosi" adottato a mantra da mister Imperio Carcione da inizio stagione, non si nascondessero già le idee chiare e le sicurezze di chi conosce più di tutti il potenziale della sua rosa, ma anche il proprio valore di tecnico, ma aspettava che fossero i risultati a parlare per prima.

Di certo c'è che Carcione sta svolgendo un lavoro straordinario, valorizzando al massimo i tanti buoni elementi che compongono l'organico. Poi, si sa, nel calcio i risultati aiutano, eccome. Anche in ragione di ciò il tecnico biancazzurro gode della stima incondizionata del gruppo, non una cosa così scontata nel calcio, assieme al quale sta tentando di costruire una mentalità vincente. Chi entra è allo stesso livello di chi viene sostituito: per valore, sacrificio e mentalità. Questo è un merito del mister, ma anche della società che quest'anno ha costruito una delle rose più complete ed equilibrate dell'attuale ciclo di Serie D, facendo tesoro degli errori commessi soprattutto nella passata stagione. Ed i risultati stanno ripagando.

A proposito, per capire come sia arrivata la vittoria contro l'insidiosa Ilvamaddalena bisogna rileggere le parole rilasciate a fine partita dal tecnico sardo Aldo Gardini: «Sì, mi ha sorpreso che Carcione non abbia schierato Tribelli ed D'Alessandris».

Con questa mossa l'allenatore cassinate ha disorientato il suo collega che evidentemente aveva impostato le sue contromisure su un altro tipo di Cassino. Darboe e Cavaliere, dunque, sono state le mosse a sorpresa: questi hanno agito di supporto ad Ingretolli in prima linea, offrendo soluzioni differenti, privilegiando il palleggio ed il fraseggio agli strappi veloci degli ex Matese e Lanusei. In un primo tempo piuttosto bruttarello da vedere, spiccavano le corse del gambiano - che se la cava benino anche da esterno offensivo - e un paio di iniziative interessanti del classe 2000, autore soprattutto dell'assist per l'1-0 di Gallo. Entrambi si sono guadagnati egregiamente la pagnotta, sfiancando la retroguardia ospite prima di lasciare il passo agli stessi Tribelli e D'Alessandris che hanno completato l'opera grazie alle loro caratteristiche più votate all'attacco dello spazio. Manco a dirlo il 2-1 nasceva da un'incursione velenosa di Tribelli da destra che offriva un cross d'oro a Ingretolli il quale metteva d'accordo il "Salveti", consegnandogli la vittoria ed il terzo posto. Lo stesso esterno di Castelnuovo Parano propiziava anche l'espulsione di Lobrano nel finale. Un capolavoro di tattica per Carcione, dunque; ma anche un merito enorme ai suoi ragazzi capaci di interpretare il tutto al meglio. Tuttavia nel buon secondo tempo del Cassino si confermava il vizietto del gol incassato. Pesante ed ingenua la distrazione, giunta ancora una volta da calcio piazzato, che ha permesso all'ex Anagni Contucci di trovarsi indisturbato davanti a Lovecchio trafiggendolo con facilità. O come quella nel finale dove la formazione de La Maddalena, in inferiorità, rischiava di riacciuffare la gara con Altolaguirre che nel cuore dell'area sfiorava il palo concludendo tra le fitte maglie cassinati. Su questi dettagli il Cassino deve continuare a lavorare per ambire a conservare questa posizione di classifica che in questo momento varrebbe i play off, traguardo toccato nella stagione 2018-19 dalla formazione allora allenata da Corrado Urbano: quella di Tirelli, Prisco e Marcheggiani, per intenderci.

I benedettini nel prossimo weekend saranno chiamati a continuare la propria cavalcata sul campo di un Aprilia in netta difficoltà, al quale neanche il cambio in panchina - con l'avvento dell'esperto Marco Mariotti - pare abbia sortito effetti, per lo meno fino ad ora.