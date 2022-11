Il Sora "sette meraviglie" batte il Gaeta e prende il largo in vetta alla classifica del girone B del campionato di Eccellenza. Al "Tomei" la sfida con il team pontino non è stata mai in discussione ed il quattro a zero conclusivo conferma quanto appena asserito. I bianco-neri di mister Alessio Ciardi hanno surclassato i gaetani dal punto di vista del gioco, tattico, della determinazione e della concretezza in zona gol. Ora il vantaggio sullo stesso Gaeta è di tre punti mentre sulla terza della classe, il Tor Sapienza, è addirittura di otto. E domenica prossima il Sora sfiderà proprio la compagine capitolina in trasferta.

Alle spalle delle prime tre della classe, sono quattro le squadre in quarta posizione (con 12 punti all'attivo); Colleferro, Villalba, Monte San Biagio ed Audace. In risalita il Ferentino del tecnico Francesco Pippnburg che nel settimo turno disputato ha rifilato un poker di reti al fanalino di coda Vigor Perconti. Successo prezioso per l'Anagni a domicilio del Fonte Meravigliosa e sorpasso in classifica centrato; ora per gli anagnini la zona salvezza dista appena una lunghezza! Il problema maggiore per la formazione bianco-rossa resta il reparto offensivo con appena sette gol al passivo; positiva la fase difensiva con soltanto sette gol incassati (seconda miglior difesa del girone dietro la capolista Sora). Nelle altre sfide in programma due a due tra Colleferro e Monte San Biagio con diversi rammarichi per la compagine rosso-nera. Il Terracina ha bloccato sul risultato di parità il quotato Audace di mister Fabio Gerli dimostrando che il cambio di allenatore sta iniziando a dare i suoi frutti. Batosta casalinga (0-4) per l'Itri al cospetto del Villalba e classifica che si presenta sempre più complicata. La Luiss ha bloccato sul risultato di parità (2-2) il Tor Sapienza mentre la Polisportiva Insieme Formia non è andata oltre il risultato di parità (2-2) con l'Atletico Torrenova. Nulla di fatto (0-0) tra Certosa e Vicovaro.

Nel prossimo turno il Sora farà visita al Tor Sapienza mentre il Gaeta riceverà Itri. Interessanti le sfide tra Audace e Ferentino e tra Città di Anagni e Certosa con gli anagnini che proveranno a vincere per scavalcare l'avversario di turno.

Nel raggruppamento E del campionato di Promozione, le monticiane Anitrella e Città Monte San Giovanni Campano proseguono senza sosta la propria corsa in vetta alla classifica. Un cammino perfetto quello delle compagini allenate da mister Angelo Bottoni e mister Marco Cione che tra due settimane si affronteranno in un derby interessantissimo.

Nei match giocati domenica gli anitrellesi si sono imposti in casa del Ceccano grazie al gol messo a segno da Iacob. La dirigenza nero-verde, nonostante i tre punti conquistati, nel post gara ha puntato il dito sulla terza arbitrale per le due reti annullate. Il Monte ha avuto la meglio sul Real Cassino al termine di una sfida molto tattica e combattuta dal punto di vista agonistico. Decisivo il gol di Agostino in prossimità del finale di gara. A tre punti di distanza dal duo di testa c'è l'Atletico Pontinia, impostosi con autorità (0-2) in casa del Tecchiena. Nessun problema per il Roccasecca T.S.T. di mister Sandro Grossi che al "Battista" ha surclassato di gol (4-0) il Torrice. Successo agevole per il Cos Latina (4-0) al cospetto di un Morolo sempre più in difficoltà. Stesso dicasi per lo Sterparo (fermo a quota zero) battuto in casa dal Montenero ed atteso domenica prossima dalla trasferta di Anitrella. Tris dell'Arce al San Giovanni Incarico e classifica che inizia a prendere un'altra fisionomia.

Il Guarcino, in vantaggio di due reti a Lenola, si è fatto raggiungere e superare dal team pontino. Domenica prossima il Città Monte San Giovanni Campano farà visita al Montenero e punterà alla cinquina. Da seguire con attenzione le sfide da tripla tra Real Cassino – Roccasecca T.S.T. ed Atletico Pontinia – Ceccano. Il Morolo con il Guarcino ed il Torrice con l'Arce proveranno ad invertire la tendenza negativa di risultati. Il Tecchiena andrà alla ricerca del riscatto con il Lenola; il San Giovanni Incarico proverà a fermare la corsa del Cos Latina.