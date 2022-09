Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Sora di mister Alessio Ciardi. Al "Tomei" i bianco-neri risolvono la pratica Atletico Torrenova grazie al gol messo a segno da Corsetti a metà ripresa. Un successo prezioso, il terzo consecutivo, che avvicina sempre più il Sora alla vetta della classifica, ora distante appena un punto. Non è stato semplice avere la meglio del team capitolino, sceso al "Tomei" con l'obiettivo di strappare un pareggio e complice l'abbondante pioggia è riuscito a contenere i padroni di casa nel corso della prima frazione di gioco. La cronaca. Al 2', la conclusione di Palombi da fuori area, deviata in angolo dall'estremo difensore Tocci, fa ben sperare sul prosieguo della gara. Con il passare dei minuti il terreno di gioco scivoloso e l'atteggiamento remissivo degli ospiti, che si rintanano nella propria metà campo, creano difficoltà alla manovra dei sorani. Al 31', il direttore di gara lascia correre sul contatto in area di rigore ospite tra Pagliaroli e Falcioni. Unico pericolo per Simoncelli la sfortunata deviazione di Fumagalli (36') sventata dal numero 1 di casa. Nei minuti conclusivi del primo tempo Palombi (42') e Tozzi (45') non trovano di un nulla lo specchio della porta. Nella ripresa torna in campo un Sora più determinato. Dopo una buona chance per Corsetti (5'), Prati sfiora la traversa con una sventola di sinistro dal limite dell'area di rigore. Al 22', Tozzi, di testa, spedisce la sfera sopra la traversa. È il preludio al gol che due minuti più tardi si concretizza. Cross di Costantini dall'out di destra, assist volante di Pagliaroli per il perfetto inserimento di Corsetti a centro area che infila Tocci. Unico squillo ospite con il tiro da fermo di Lalli (27') fuori di poco. Il Sora legittima il vantaggio sfiorando il gol del raddoppio con Pagliaroli (43'), la cui conclusione viene respinta sulla linea di porta, ed Origlia (48') che non inquadra lo specchio della porta. Domenica c'è la sosta ed alla ripresa il Sora farà visita alla Vigor Perconti.

Tabellino

Sora 1 - Torrenova 0

Sora: Simoncelli, Fumagalli, Sganzerla, Giorgi, Costantini, Di Palma P. (32' st Maggese), Pagliaroli (44' st Lapenna), Prati (37' st Mastrantoni), Tozzi (23' st Origlia), Corsetti (40' st Di Stefano), Palombi.

A disposizione: D'Arpino, Paolucci, Di Palma M., Arduini. Allenatore: Ciardi.

Torrenova: Tocci, Calcagni (1' st Battistelli), Cassetti, Lalli, Falcioni, Alongi (30' st Picano), Said Abdalla (44' st Pingaro), Schiavon, Federici, Schiena (15' st Fortunato), Ticconi (39' st Pittaccio). A disposizione: Pro, Felici, Scorzoni, De Santis. Allenatore: Corsi.

Arbitro: L'Erario di Formia.

Assistenti: Stazi di Tivoli e Di Carlantonio di Tivoli.

Reti: 24' st Corsetti.

Note: ammoniti: Pagliaroli (S), Di Palma P. (S), Origlia (S), Federici (A) e Lalli (A). Recupero: 1' pt; 5' st.

E alla fine arriva un pareggio che, tutto sommato, in casa Anagni può essere ben accettato. Contro il Tor Sapienza, infatti, i biancorossi giocano alla pari nel corso del primo tempo ma poi soffrono tremendamente nella ripresa quando restano in inferiorità numerica e devono, di fatto, alzare le barricate fino al triplice fischio finale. Nonostante non ci sia stata la scossa attesa dopo la sconfitta di Gaeta questa gara ha confermato come l'Anagni di quest'anno sia squadra più solida di quella dell'anno passato e anche nelle situazioni di grave difficoltà sa portare a casa il risultato massimo possibile. Come detto il primo tempo aveva visto le due squadre fronteggiarsi alla pari con l'Anagni capace di portare più di qualche pericolo alla porta dei romani con De Vita e con Flamini. Ad inizio ripresa, però, Basilico si fa espellere in maniera ingenua e lascia i suoi in 10. A quel punto sale sugli scudi Campagna con una serie di interventi prodigiosi che salvano la porta ciociara e negano la vittoria agli ospiti.

Tabellino

Citta di Anagni 0 -

PC Tor Sapienza 0

Citta di Anagni: Campagna, Ciarelli, Di Razza, Fatati, Iozzi, Lamacchia, Basilico, Sterpone, Cardinali (Tani), Flamini (Damiani), De Vita (Folli)

A disposizione: Zoffranieri, Vitti, Silvestri, Cataldi, La Terra, Caliciotti

Allenatore: Gesmundo

PC Tor Sapienza: Maddalena, Cannizzo, Marchizza, Bacigalupo, Santori, Berardi (Collacchi), Toracchio, Parlagreco, Toncelli (Vendemmia), Della Penna, Arcieri (Marinaro)

A disposizione: Testagrossa, Fumaselli, Staffa, Nardini, Massi, Pietrini.

Allenatore: Anselmi.

Andrea Sambuchi di Tivoli; assistenti Eleonora Capece di Ciampino e Niccolo' Agostino di Roma 1

espulso Basilico; ammoniti Sterpone, Di Razza, Toncelli, Bacigalupo, Santori, Della Penna