Il Cassino recupera e ribalta il velenoso Tivoli strappando i primi 3 fondamentali punti del campionato nell'esordio al "Salveti". Come a Pomezia, i biancazzurri vanno a segno con Ingretolli e D'Alessandris che rimediano al gol a freddo siglato da De Marco per i tiburtini. Vittoria meritata per Della Pietra e soci che hanno avuto la virtù di non disunirsi dopo la distrazione che ha determinato il momentaneo svantaggio, reagendo da squadra.

Gara vivacissima nel primo tempo con azioni da ambo le parti. I romani trovano il gol immediatamente mettendo tanto agonismo e spendendo molte energie. Il Cassino esce alla distanza ribaltando gli ospiti già nella prima frazione. I benedettini confermano idee chiare ed un attacco ispirato. Nella ripresa la partita cala di spettacolarità. Il Tivoli guadagna tanto più campo, quanto più ci si avvicinava al fischio finale, ma il Cassino - seppur col peso del risultato pesante - si abbassa, concede il minimo e non cade.

La cronaca. Squadre a specchio con il 4-3-3 e gara subito pimpante: al 2' Tribelli mette il turbo sulla destra, il suo un traversone taglia tutta l'area ospite senza che nessuno riesca ad intervenire. Al 4' è bravo Ingretolli a saltare secco un difensore in area da destra ma il suo mancino piazzato non gira abbastanza. Neanche il tempo di rifiatare che siamo già sul versante opposto. Cross profondo dalla trequarti di Tarantino, la palla arriva a De Marco sulla sinistra il cui tiro sporco viene toccato da Della Pietra che lo raccoglie comunque alle proprie spalle: è 0-1 Tivoli. Il Cassino cerca di realizzare quanto accaduto rimettendo assieme i cocci in appena 11 minuti. Al minuto 17, infatti, Della Pietra si va a prendere un retropassaggio alto innescando Ingretolli in profondità con un destro chirurgico: il numero 9 recupera un metro a Lisari beffando con un pallonetto Trovato in uscita: 1-1 e palla al centro. Gara da toni agonistici molto alti: ci prova la formazione di Carcione con un bel tracciante di Raucci che trova l'impatto di Ingretolli che spedisce la sfera mezzo metro dall'incrocio dei pali. Ancora Cassino al 33': bella palla sradicata da Maciariello nella propria metà campo, il numero 3 è bravo a verticalizzare per Ingretolli che si aggiusta la sfera al limite ma il suo sinistro a giro si spegne largo. Al 41' cross e controcross tra Ingretolli e Mazzaroppi, arriva la zuccata di Darboe: Trovato non ha problemi. Al 45' il sinistro di D'Alessandris è forte: la rete si scuote ma dalla parte sbagliata. Dall'altra parte Vagnoni si mette in proprio dalla destra, il suo tiro si spegne fuori dallo specchio di porta senza determinare troppa apprensione nei tifosi della Città Martire. Proprio sul duplice fischio il Cassino mette la freccia: Tribelli semina in velocità il diretto avversario sulla trequarti destra, catapultandosi nello spazio ricavato prima di ricamare un assist ciccato da Ingretolli, ma non da D'Alessandris pronto a servire il 2-1 dal secondo palo. Al riposo i benedettini ci vanno meritatamente avanti.

La ripresa si apre con un Cassino sempre molto determinato che al 4' sfiora il tris: Ingretolli ruba palla sul settore di destra dell'area tivolese, serve Tribelli che accentrandosi non inquadra lo specchio dai 10 metri. Questa è una grande occasione per i padroni di casa. Al 16' il Cassino perde Donnarumma per infortunio: entra Gallo. Al 25' schema dei padroni di casa dai 30 metri: Ceccarelli appoggia per Tribelli il cui tiro è debole e fuori misura. Insiste il Cassino. Azione tambureggiante avviata da D'Alessandris a sinistra e conclusa da Tribelli per vie centrali: la conclusione non preoccupa Trovato.

Si fa vedere con una certa pericolosità il Tivoli al 29': incorna un cross teso Granado spaventando il "Salveti" con la sfera che termina fuori di poco. La formazione di Colantoni alza il baricentro a caccia del pari; quella di Carcione sente il peso del risultuto e si chiude. Fanno paura i tiburtini al 35' grazie a Mastropietro ben imbeccato tra i centrali cassinati: girata aerea e palla a fil di palo. Al 46' De Marco si presenta al limite avvitando il destro senza sorprendere, però, Della Pietra. Decisamente più pericoloso è Sfanò al 47' il cui tiro-cross dalla sinistra taglia l'area senza trovare la deviazione vincente.

Ancora De Marco dal limite il cui destro si spegne sul fondo. Il Cassino resiste, vince e si gode i 3 punti agganciando proprio un Tivoli che ha la pasta per fare un buon campionato.



Cassino 2

Tivoli 1

Cassino: Della Pietra, Raucci (16' st Ceccarelli), Maciariello, Orlando, Cocorocchio, Donnarumma (16' st Gallo), Tribelli, Darboe, Ingretolli (31' st Cardore) Mazzaroppi (16' st Tomassi), D'Alessandris (45' st Cavaliere). A disposizione: Lovecchio, Del Giudice, Gallo, Evangelista, Bianchi. Allenatore: Carcione

Tivoli: Trovato, Tarantino, Lisari (35' pt Valentini, 6' st Torsellini), Sfanò, Vagnoni (8' st Ferrari), Falilò, Capodaglio (41' st Laurenti), De Fato (23' st Granado), De Marco, Pellegrini, Mastropietro. A disposizione: Simeoni, Fiaschetti, Perrotta, Spila. Allenatore: Colantoni

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Assistenti: Giovanni Fiordi e Giovanni Fiorucci entrambi di Gubbio

Marcatori: 7' pt De Marco (T), 17' pt Ingretolli (C), 48' pt D'Alessandris (C)

Note - Ammoniti: Raucci (C), Ingretolli (C), Cocorocchio (C). Giornata calda e soleggiata, spettatori: 300 di cui una cinquantina ospiti. Recuperi: 3' pt e 6' st.