Il Comitato di Frosinone della Lega Nazionale Dilettanti si prepara all'inizio del nuovo anno agonistico con l'auspicio di proseguire nel percorso di emersione dalla crisi post Covid che ha colpito tutto il mondo del calcio. I segnali di una compiuta ripartenza del nostro calcio di base si sono avvertiti già nella passata stagione ma i prossimi, secondo il delegato Pietrino Tagliaferri, dovranno essere i mesi decisivi.

Tagliaferri, cosa avete in cantiere per questa stagione che sta per iniziare?

«Ci stiamo impegnando in maniera forte per sostenere il rilancio del calcio provinciale, convinti che solo avendo una base forte ed estesa il nostro movimento avrà gli strumenti per reggere l'urto di questi anni difficili. Questo vale in particolare per la nostra provincia composta da decine di paesi piccoli ognuno dei quali ha difficoltà ad organizzare l'attività sportiva se lasciato solo a se stesso».

Qual è la vostra proposta?

«Noi vogliamo fare emergere tutte le potenzialità e tutte le occasioni legate all'attività calcistica di base per offrirgli il nostro supporto ed il nostro sostegno. In estate abbiamo inviato ai Sindaci della nostra provincia una nota con la quale chiediamo loro di segnalarci un riferimento da contattare per verificare se ci sono le possibilità di attivare un percorso sportivo che possa portare alla creazione di una società oppure che possa sfociare, ad esempio, nella riqualificazione dei tanti campi da calcio abbandonati che sappiamo esistere sul nostro territorio. Insomma, ci siamo messi a disposizione del nostro movimento per supportarlo in qualsiasi modo ci sia possibile».

Avete già raccolto qualche adesione?

«I nostri uffici hanno riaperto da poco e stiamo iniziando a raccogliere qualche manifestazione di interesse al nostro lavoro. E' ancora presto per dare dei giudizi su questa iniziativa che conta di raccogliere frutti nel medio-lungo periodo però qualche segnale c'è. La prossima stagione molto probabilmente avremo nel campionato di Terza, che costituisce l'architrave vera del sistema calcio dilettantistico, nuove società. Alcune sono dei graditissimi ritorni ma altre saranno delle novità assolute e di questo siamo davvero molto felici. La terza categoria già lo scorso anno ci ha regalato grandi soddisfazioni con una fase finale che ha portato sui campi tante persone e tanto entusiasmo. La gente sta riscoprendo il valore del sostegno alla squadra del proprio paese e noi vogliamo fare ancora di più per incentivare questa cosa. Ho ancora negli occhi la gara tra Gaeta e Sant'Angelo, di fatto uno spareggio, con una cornice di pubblico meravigliosa e con circa mille persone ad assistere. Ma anche le finali di Isola Liri e Boville Ernica sono state molto partecipate. Dobbiamo continuare così».

Ci sono altre novità in cantiere?

«Sì, e almeno una mi fa molto piacere citarla in questa occasione. Da quest'anno accanto alla Terza Categoria e all'attività giovanile ci sarà anche quella legata al calcio femminile. Una svolta importante per il football provinciale femminile che merita grande attenzione perché i suoi numeri stanno diventando davvero importanti. Anche in questo caso vogliamo fare di tutto per offrire il miglior supporto possibile alle sportive e alle società che propongono calcio per le ragazze. A coordinare questa nostra azione ci sarà Daniela Tanzi, da poco nominata ufficialmente referente del nostro comitato per il calcio femminile. E' una persona competente e appassionata che siamo certi svolgerà un grande lavoro».