Il prossimo torneo di Promozione si annuncia come uno dei più competitivi degli ultimi anni con al via tante squadre attrezzatissime. In attesa di conoscere i gironi e i calendari abbiamo scambiato qualche battuta con una delle rivelazioni della scorsa stagione, l'allenatore del sorprendete Guarcino, Riccardo Strambi.

Mister, un'altra stagione con il Guarcino. Sembrava potessi cambiare squadra...

«L'interesse di altre squadre è stato il segno che i risultati di questi anni, che tutti insieme - lo sottolineo - abbiamo raggiunto, sono stati notati. Ovviamente sono molto felice di proseguire a Guarcino».

Quali gli obiettivi?

«Quando si fanno due salti di categoria, si vince un campionato difficile come quello di Prima e si raggiunge una salvezza senza nemmeno i play out in Promozione si rischia di avere meno entusiasmo. Ma abbiamo fatto un patto, tutti assieme: una nuova salvezza in un torneo che sarà ancora più complicato. Sarebbe un risultato incredibile e non vediamo l'ora di iniziare».

Che stagione prevede?

«Sarà la Promozione più ‘tosta' degli ultimi anni. Basta vedere il blasone delle squadre e il mercato incredibile di alcune. Noi testa bassa e pedalare, consapevoli della nostra dimensione. Con l'organizzazione cercheremo di dare filo da torcere a tutti, anche nelle sfide che sulla carta sembrano impossibili».

A chi si riferisce?

«Fare dei nomi non è elegante. Preferisco concentrarmi sul lavoro da fare e ringraziare la mia società per la fiducia accordata. In particolare i dirigenti Cianfrocca e Ceci per l'impegno quotidiano e tutti i giocatori che hanno aderito al progetto. Vogliamo raggiungere l'obiettivo con dedizione, in uno spirito sì competitivo, ma parametrato al tipo di impegno e di categoria. Il calcio è divertimento. Con questa politica da anni riusciamo ad andare oltre le aspettative e vogliamo ripeterci».