Cassino torna in campo domani, sabato 13 agosto. Archiviato con successo il primo impegno stagionale contro l'Itri, gli uomini di mister Imperio Carcione sono attesi da un triangolare previsto al "Salveti" - con inizio alle 9,30 - contro l'Anagni (Eccellenza) ed il Frosinone Primavera, allenato dall'ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma. Test buono per saggiare la condizione psicofisica del gruppo a chiusura della terza settimana di lavoro. Tanta benzina è stata immessa nel serbatoio benedettino seguendo il programma del professor Giancarlo Pittiglio, ora tocca far girare le gambe alla ricerca della condizione migliore, oliando meccanismi e concetti contro avversari sulla carta alla portata.

Intanto nelle scorse ore è stata avviata la campagna abbonamenti biancazzurra: 60 euro per la tribuna Laterale, 100 per la Centrale. Per la tessera da Socio Sostenitore il prezzo è di 500 euro. «Sottoscrivere l'abbonamento al Cassino Calcio è un segnale importante per sostenere gli sforzi economici della Società che anche quest'anno garantirà la continuità del calcio cassinati - si legge sul comunicato diramato dalla società a mezzo social - l'appello è alla città, alle sue maestranze, alle sue realtà, che possono dare un proprio contributo con un sostegno o sottoscrivendo un abbonamento valido per la prossima stagione».

Le sottoscrizioni saranno possibili presso la segreteria dello stadio "Salveti".