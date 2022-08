Prosegue a tappe forzate la preparazione del Cassino nel ritiro in città. L'armonia di gruppo prova a stemperare i pesanti carichi di lavoro agli ordini di mister Imperio Carcione e del preparatore atletico Giancarlo Pittiglio, quest'ultimo che ha il compito di ottimizzare la forma per lo start del campionato, in programma tra un mese. Regna un clima di serenità ed ottimismo nell'ambiente cassinate. «Ci stiamo impegnando, i ragazzi si stanno mettendo a disposizione e credo stiamo svolgendo un buon lavoro, nonostante il caldo si faccia sentire - commenta mister Imperio Carcione in principio di settimana - abbiamo preso i ragazzi che avevamo individuato, sono molto contento». Carcione individua le differenze tra la formazione presa in corsa e quella odierna, costruita per lui: «Chiaramente l'anno scorso mi sono adattato a quella squadra, a proposito li ringrazio ancora per aver lottato fino all'ultimo minuto - prosegue il trainer benedettino - la nostra società ha programmato con tranquillità, conseguendo obiettivi di mercato importanti. Abbiamo tanti giovani validi, in linea con la nostra politica. Si è costruita la squadra con un senso, abbiamo un'idea di Cassino fisico, una squadra che corre in avanti. Certo, può andare bene o meno, ma c'è una logica di fondo nella tessitura della rosa. Dobbiamo essere ambiziosi perché noi siamo il Cassino. Sono ambizioso io, lo sono la squadra e la società. Speriamo di dar il filo da torcere a chiunque».

Prende la parola anche il professor Pittiglio: «I volumi di lavoro si sentono, i ragazzi sono volenterosi - dichiara il preparatore atletico - abbiamo organizzato un programma più particolareggiato, d'intesa col mister. Si sono inserite tutte doppie sedute, dando turni di riposo a seconda delle esigenze. Lunedì abbiamo svolto un lavoro introduttivo per aumentare i carichi nel corso della settimana. Stiamo lavorando, intanto, sulla prevenzione degli infortuni, associando lavori di capacità e potenza aerobica per terminare con lavori specifici sulla forza».

Infine ben poche novità dal mercato: la squadra è quasi definitiva. In questo momento si è vigili sulle occasioni: magari qualcosa a centrocampo e in attacco, ma senza assilli con riferimento agli over. Potrebbe muoversi qualche pedina per quel che concerne gli età di Lega nei prossimi giorni. Certamente nel weekend, con ogni probabilità sabato, ci sarà un match di chiusura dei lavori settimanali con un avversario ancora da definire.

Intanto il club con una nota ufficiale apparsa sulla propria pagina Facebook ha comunicato che viene inglobato all'interno del proprio staff tecnico mister Stefano Fiorini. Sarà lui l'allenatore dei portieri, classe 87 con pregressi da ex portiere in serie C2 e D vanta esperienze da preparatore tra le altre con il settore giovanile del Frosinone Calcio.

Gli ultimi due anni è stato impegnato in Serie D con la Vis Artena di mister Perrotti e quest'anno vestirà la maglia azzurra.

«È da qualche giorno che svolgo il lavoro con gli estremi difensori cassinati - sottolinea Fiorini - I ragazzi mi hanno ben impressionato e con loro ci sono i presupposti per fare un gran lavoro quest'anno. Sono molto contento che la Dirigenza mi abbia fornito questa opportunità, condivido il pensiero di mister Carcione, e con lui spero di trovare un'intesa vincente. Cassino è una piazza ambiziosa ed io desideravo sposare questa strategia societaria. Colgo quest'occasione per rivolgere un saluto affettuoso ai tifosi».