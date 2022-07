Divertirsi senza porsi limiti. È questo l'intento del Real Cassino, già molto attivo sul mercato per la costruzione della squadra impegnata nel prossimo torneo di Promozione.

Il sodalizio biancoverde, infatti, ha iniziato a preparare la stagione 2022-23 rafforzando, in primis, la base societaria: ad affiancare l'instancabile Diego Capitanio è entrato l'imprenditore Giovanni Marandola. Successivamente è stato diramato il nuovo organigramma con ruoli e competenze ben definiti.

«C'è stata la possibilità di allargare i ranghi societari e l'abbiamo colta al volo – dichiara Diego Capitanio – si è evidenziata immediatamente sintonia con il co-presidente Giovanni Marandola e con il direttore generale Emanuele Marandola, trovando una condivisione di idee e prospettive convergenti. Ciò è stato alla base dell'accordo».

Il consolidamento del club ha innescato un processo di rafforzamento della rosa con ufficializzazioni importanti. Intanto la guida tecnica: confermato mister Danilo Di Nardi dopo l'ottimo campionato scorso, questi condividerà la panchina con mister Gianni Fargnoli, a Roccasecca nell'ultima stagione dove ha raggiunto una positivissima salvezza. Danilo Landolfi ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. «L'idea è stata quella di continuare sulla strada del doppio tecnico perché crediamo che sia una risorsa – spiega Capitanio – potersi confrontare in settimana e a gara in corso, analizzare le situazioni da prospettive differenti, confrontare letture, lavorare per reparti sono solo alcuni degli aspetti che ci hanno fatto propendere per la conferma di questa soluzione che nell'ultimo campionato ha pagato adeguatamente».

Ma che Real Cassino sarà in questo torneo? A giudicare dai primi annunci il livello è molto alto: il primo colpaccio è la conferma del capocannoniere Michele Grillo ('86) con 26 realizzazioni. Il secondo, invece, è l'ingaggio di Fabio Mallozzi ('86) - proveniente dal Monte San Biagio - vicecapocannoniere con 24 centri che va a costituire un biglietto da visita da 50 reti nell'ultimo campionato.

«Stiamo lavorando bene nella campagna di rafforzamento puntando al giusto mix di esperienza e gioventù – continua il co-presidente cassinate – il nostro intento è quello di mantenere un profilo basso perché il prossimo campionato si annuncerà molto agguerrito, ricco di formazioni di valore. Penso infatti ad Arce e Monte San Giovanni Campano, ad esempio. Non sarà assolutamente facile aver ragione nei loro confronti. Faremo il nostro campionato al meglio delle nostre potenzialità, vogliamo divertirci senza fare proclami, il campo dirà. Il sogno? Parlo da cittadino che ama le sue origini, sarebbe bello che il nome di Cassino tornasse nel professionismo radicandosi con solidità. La nostra città ha un tessuto imprenditoriale importante e a mio avviso potrebbe reggere una serie importante come la terza nazionale. Ci sono realtà anche con meno potenziale del nostro che ben figurano tra i grandi. Sarebbe un lustro per tutta la zona che va oltre l'aspetto squisitamente calcistico».

Non solo Grillo e Mallozzi, però: rinnovo pesante per l'esperto difensore centrale Diego Marzocchella ('86), ormai un punto fermo da anni; inoltre è stato confermato anche il funambolico attaccante Ivan Di Nardi ('00), autore di 8 marcature nell'ultimo campionato; c'è anche il mediano Riccardo Persechini ('00). Ok anche per gli esterni Loris Marandola ('01) e Pasquale Casatelli ('03), al pari del difensore Nicolò Railvi ('03). In seconda linea ecco il ritorno importante di Gennaro Cicala ('86) (ex Cervaro e Roccasecca).

ORGANIGRAMMA

Diego Capitanio (Presidente)

Giovanni Marandola (Copresidente)

Emanuele Marandola (Direttore Generale)

Ivan Marandola (Tesoriere)

Roberto Roccaccino (Direttore sportivo)

Paolo Trani (Segretario)

Aldo Cantasale (Team Manager)

Giuseppe Marandola (Addetto stampa)

Gianni Fargnoli (Allenatore)

Danilo Di Nardi (Allenatore)

Danilo Landolfi (Preparatore Atletico)

Franco Railvi (Preparatore dei Portieri)

Fabrizio Carlino (Preparatore dei Portieri)