Un colosso per la difesa: Matteo Gallo (classe 1999, abruzzese di Atri, 188 centimetri d'altezza per circa 84 chilogrammi) è un nuovo difensore centrale del Cassino. Il sodalizio della Città Martire si rinforza nel settore arretrato alzando il muro. Proveniente dal San Nicolò Notaresco, società della provincia di Teramo militante nel girone F di Serie D con la quale ha disputato gli 3 ultimi tornei, il neo acquisto biancazzurro ha esordito in Interregionale precedentemente col Francavilla. Per lui un centinaio di presenze in Quarta Serie e cinque marcature all'attivo. Abile sulle palle aeree, Gallo ci viene descritto come presente sull'uomo e dotato di una discreta tecnica.

Di piede destro si presume venga impiegato nel reparto di centrodestra di una ipotetica difesa a quattro. Donnarumma, mancino, dovrebbe serrare la cerniera per vie centrali. «Continuiamo a lavorare bene, l'arrivo di Matteo fornisce maggior compattezza alla difesa, insieme a Donnarumma e alle conferme eccellenti, abbiamo tassellato bene il reparto - commenta mister Imperio Carcione a margine dell'annuncio - Siamo sulla giusta strada, sono convinto che allestiremo un buon organico».

Arriva dunque la nona ufficialità stagionale nella rosa biancazzurra. Sistemata la porta con Della Pietra e Lovecchio, il Cassino sembra coperto anche in difesa potendo contare su quattro centrali, tenendo conto della versatilità di Tomassi, oltre a quella di Cocorocchio. L'attacco ha ancora una casella "over" scoperta da aggiungere ai vari Ingretolli, D'Alessandris e Tribelli (spendibile anche in mediana): la dirigenza sta lavorando sotto traccia. Accasatosi Leo Abreu al Flaminia Civita Castellana e abbandonata la pista che portava a Massimo Camilli, il nome nuovo sarebbe quello di Emmanuel Odianose ('98) dell'Artena: si tratta di una punta potente e veloce, di origini nigeriane, capace di fare la boa ma anche da spalla. In attacco ci si aspetta anche qualche innesto in "età di Lega": sarebbero stati avviati contatti per un promettente classe 2003. A centrocampo ancora tutto tace: Kawsu Darboe (‘97) dovrebbe essere sicuro. Insieme a lui ci sono tutti gli "under" di proprietà del Cassino. Intanto è stato ufficializzato l'inizio del ritiro che si terrà in sede, come da tradizione.

Le fatiche stagionali inizieranno lunedì 25 luglio.