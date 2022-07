Cassino ricostruisce attacco e difesa, tanti annunci e tutti importanti in questi ultimi giorni, per una sessione di calciomercato che si è improvvisamente infiammata.

L'attacco

Cristiano Ingretolli ('94) è biancazzurro: 183 cm per 80 kg circa, i benedettini sfoggiano la loro nuova prima punta. Nativo di Palestrina, arriva da una stagione, più una manciata di mesi, disputati con la maglia del Flaminia Civita Castellana (Girone E), dove ha graffiato 6 volte in 37 match. Per lui anche una precedente esperienza, sempre con i viterbesi, che gli fruttava 12 reti in 38 gare. Sempre in quarta serie, maturava esperienze anche con Campobasso ed Artena. La carriera del neo centravanti biancazzurro iniziava in Serie C, tra il 2014 e il 2017, vestendo le casacche - nell'ordine - di Ischia, Barletta, Catanzaro, Melfi, Fano e Maceratese, raggranellando 7 reti in una sessantina di gare professionistiche.

Ingretolli è una punta centrale dotata di buona tecnica ed abile soprattutto a giocare per la squadra. «Cassino è una piazza importante, sono orgoglioso di essere stato contattato - è la prima dichiarazione in biancazzurro rilasciata al puntuale Enzo Parmisano, addetto stampa benedettino - spero di ricambiare sul campo la fiducia della dirigenza e dei tifosi».

Con le ufficialità di Gianmarco D'Alessandris ('96) e Pietro Tribelli ('98), giunte nella giornata di ieri, il Cassino fa il pieno di tecnica e velocità. Inizia ad assumere una forma ben definita la rosa atletica benedettina della stagione 2022/23. Scatto in avanti, dunque, per il sodalizio di via Appia che si assicura imprevedibilità ed estro nei metri finali.

In questa sessione di mercato, è durato settimane il corteggiamento della dirigenza biancazzurra a Gianmarco D'Alessandris, guizzante esterno offensivo o seconda punta: precisamente dall'ultima giornata di campionato quando fece un'ottima impressione col suo Lanusei nella decisiva sfida di campionato, quella che regalò al Cassino la sospirata salvezza. In quella fattispecie fu lui la fonte (l'unica) di pericolo per Della Pietra e compagni: fu necessario il raddoppio, anche la tripla marcatura, per fermarne l'inventiva. Nell'occasione diede impressione di imprevedibilità, passo e tecnica. Nonostante la stagione sciagurata della formazione ogliastrina – culminata con la retrocessione - viene descritto come uno dei più positivi, concludendo la sua annata con 4 realizzazioni all'attivo. Per lui esperienze precedenti tra le fila di Vis Artena, Rieti e Scoppito, sempre in Interregionale. Non mancava la concorrenza a contendersi il fantasista di origini frusinati (è di Supino). «Finalmente riesco ad arrivare sotto l'Abbazia – si presenta così D'Alessandris - negli anni ci sono stati numerosi tentativi, decisioni diverse non hanno permesso il mio approdo, ma adesso sono qui. Sono consapevole che la piazza è esigente e molto calda». Largamente annunciato il ritorno di Tribelli che da ieri è ufficiale: «Sto bene e sono a disposizione di mister Carcione, ho ancora tanto da dare a questa maglia azzurra, è una grande emozione ritornare a giocare al "Salveti", ringrazio società e tifosi per la fiducia. La parentesi Matese è stata un'occasione per crescere, ci sono tutte le condizioni per far bene e io mi farò trovare come sempre pronto», dichiara il classe '98. Tribelli, beniamino della tifoseria, offrirà strappi, velocità e tecnica ai suoi, regalando soluzioni sia in avanti che sulla corsia destra. Per completare la prima linea il Cassino prepara un nuovo colpo: in stand by è la trattativa con Massimo Camilli ('95); l'idea nuova è quella di riportare sotto l'abbazia benedettina Leo Abreu ('98) dopo due anni diviso tra le casacche di Matese, Giugliano ed Altamura. Patron Rossi ci sta pensando seriamente.

La difesa

Il classe '98 Gennaro Donnarumma è un nuovo difensore del Cassino. Come anticipato nell'articolo di domenica scorsa, il sodalizio benedettino è riuscito ad accaparrarsi il suo nuovo elemento di terza linea che andrà a costituire la nuova cerniera biancazzurra.

Proprio ieri pomeriggio, dunque, la società di via Appia ha reso ufficiale l'accordo, raggiunto già da qualche giorno, con il ventiquattrenne calciatore di origine campana, proveniente dal Nola, Girone H di Serie D.

183 centimetri per circa 80 chilogrammi di peso, il nuovo arrivo va a rimpolpare la retroguardia, orfana praticamente di tutti gli over. Fino ad ora. Di piede mancino, fisicamente strutturato, si tratta di un difensore centrale ma all'occorrenza anche terzino sinistro, Donnarumma va a sostituire - nel ruolo - Marco Picascia (ufficializzato proprio ieri dall'Afragolese). L'ex Nola giunge sotto l'abbazia benedettina forte di oltre 100 presenze in Quarta Serie tra Gladiator, Cerignola, Atletico, Ostiamare e Portici; per lui è arrivato anche l'esordio tra i professionisti con la maglia della Casertana, nella stagione 2017-'18. Il Cassino ha dovuto superare la concorrenza di diverse agguerrite formazioni d'Interregionale, anche laziali, per far suo un difensore di cui si dice un gran bene e da cui ci si aspetta molto. Mister Imperio Carcione ha rilasciato la sua soddisfazione per il nuovo arrivo tramite l'ufficio stampa biancazzurro: «Ringrazio la società per questo tesseramento di spessore - afferma - stiamo lavorando bene, a breve concluderemo trattative altrettanto importanti, costruiremo un buon Cassino».