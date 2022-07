Arriva luglio e il calcio diventa calciomercato. E' questo il periodo dell'anno in cui si costruiscono le squadre e si da corpo alle ambizioni della prossima stagione. Questo vale per i professionisti ma anche per i dilettanti. Molte sono, infatti, le società che in questi giorni stanno facendo susseguire sui propri canali di comunicazione i primi annunci stagionali. In Eccellenza al momento sono al momento 3 le squadre ciociare che hanno diritto a partecipare al prossimo torneo: Sora, Ferentino e Città di Anagni.

Il Sora è una delle società più attive in questi primi giorni di mercato. La prima news è stata l'addio di Daniel Rossi tornato in quel di Pomezia. Sostituire il capocannoniere della passata edizione di Eccellenza non sarà una passeggiata ma l'impressione è che in riva al Liri si sia deciso di fare l'ultimo salto verso la conquista della Serie D e ci attendiamo novità importanti in questo senso. Nel frattempo, come detto, la società ha iniziato la sequela di annunci legati a conferme e ai primi innesti. Tra le conferme c'è quella di Federico Di Stefano. L'attaccante sorano sarà chiamato anche l'anno prossimo a dare il proprio contributo alla causa bianconera dopo i 12 centri della stagione appena conclusa. A fargli compagnia in attacco ci sarà Antonio Pagliaroli, esterno offensivo proveniente dalla Lupa Frascati con la quale aveva appena conquistato il campionato. Pagliaroli è un attaccante che porta dinamismo ed esperienza alla causa del Sora come dimostrato dalle 9 reti segnate lo scorso anno. Sempre dalla Lupa è arrivato anche il centrale di difesa Andrea Costantini. Il classe ‘85 è uno dei difensori più esperti del panorama dilettantistico regionale ma nonostante le sue 38 primavere è reduce da una stagione con 26 presenze e ben 9 reti all'attivo. Ma non solo giocatori di esperienza tra gli innesti del Sora. Gli ultimi due annunci infatti riguardano due giovani di ottima prospettiva. Parliamo del 2003 Emanuele Malaggese e del 2004 Alessandro Fumagalli. Malaggese proviene dal Monti Cimini ed è un giocatore di fascia che all'occorrenza può fungere anche da mezzala mentre Fumagalli viene dal Monte San Giovanni Campano dove ha occupato la corsia difensiva di destra.

In attesa di avere news dal Ferentino la cui sola certezza sembra essere la conferma di Francesco Pippnburg alla guida stanno arrivando i primi annunci dal Città di Anagni. Le maggiori novità ci sono sul fronte tecnico dove accanto al confermato Francesco Gesmundo c'è un terzetto di nuovi arrivi scelti proprio su segnalazione dell'allenatore. Si tratta del vice Fabio Facci, del preparatore atletico Lorenzo Di Fabio e dell'allenatore dei portieri Glauco Dolci. Sul fronte della rosa sono state annunciate le conferme di Cardinali, Flamini, Tani, Damiani, Folli, La Terra, Dolce e Di Razza. Due invece i neoarrivi. Stiamo parlando del centrocampista Giacomo Iozzi proveniente dal Terracina e dell'argentino Sebastian Lamacchia nell'ultimo anno centrale di difesa a Sora. Insomma tanta carne al fuoco per una società che ambisce certo a fare meglio dello scorso anno.

A seguire queste tre squadre c'è un gruppetto di società che è in bilico tra Eccellenza e Promozione. Parliamo delle retrocesse Arce e Città di Paliano e del Ceccano, seconda nel girone E di Promozione. Tre squadre che faranno, con qualche probabilità di successo, domanda di ripescaggio in Eccellenza. Una situazione che si scioglierà per tutte entro questo mese e che per il momento le costringe ad allestire una rosa che sia potenzialmente in grado di affrontare, seppur con ambizioni diverse, entrambe i campionati. L'Arce per il momento si è concentrata sulla definizione del proprio comparto tecnico. La prima mossa del neo diesse Gaetano Fiore, infatti, è stata quella della chiamata dell'ex Itri Giorgio Minieri in qualità di allenatore. Insieme a lui si registra una novità anche sulla casella del preparatore atletico che l'anno prossimo sarà Roberto De Filippis. Confermati invece il preparatore dei portieri Carlo Zomparelli e il fisioterapista Fausto Corsetti.

Conferme anche in quel di Ceccano, una piazza che spera concretamente di far parte del prossimo campionato di Eccellenza. Nel frattempo sono iniziate le note delle prime conferme con i rinnovi di elementi cruciali della squadra che ha sfiorato il primo posto in Promozione quali il portiere Micheli, i centrali Cestra e Celenza e il trequartista Simone.

Molto attivo è anche il Città di Paliano. Nonostante la comunicazione ufficiale parli sempre di campionato di Promozione sembra molto probabile che i biancorossi presenteranno domanda di ripescaggio. Intanto si sono ufficializzate le conferme di Ziantoni, Pepe, Perri e Reali mentre il primo colpo in entrata è quello di Renato Lustrissimi centrocampista con tanta esperienza, anche in Serie D, che viene chiamato a fare da guida ai tanti giovani della squadra di Russo.

Scendendo in Promozione si la situazione si fa più fluida perchè sono ancora molte le variabili legate alle squadre che parteciperanno al prossimo torneo. Tra le situazioni in bilico c'è per esempio anche quella dell'Anitrella, retrocessa, ma anche quella del Torrice, perdente spareggio in Prima Categoria. Due società che sperano molto nel ripescaggio. Intanto si vanno definendo alcune caselle legate agli allenatori. E' di qualche giorno fa la conferma di Michele De Maria sulla panchina della neopromossa San Giovanni Incarico, una matricola che punta alla salvezza ma che non rinuncerà a togliersi qualche soddisfazione anche nel campionato superiore. Manca solo l'ufficializzazione, infine, per la conferma di Riccardo Strambi quale allenatore del Guarcino. Il tecnico alatrense, dopo l'ottima stagione appena conclusa, era stato accostato anche ad altre realtà del calcio provinciale ma ci risulta essere ad un passo dal rinnovo con la società guarcinese, dalla quale avrebbe ottenuto uno sforzo in più per affrontare la prossima stagione di Promozione.