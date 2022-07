Grande soddisfazione in casa della US Arce dopo che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso noto, tramite il comunicato numero 2 del primo Luglio 2022, la lista delle società cui è stata attribuita la qualifica di "Scuola Elite". Di questa prestigiosa lista infatti fa parte anche il club gialloblù arcese. «Un orgoglio immenso per tutta la nostra società - scrive il club in una nota-, frutto di tanto lavoro e sacrificio; un traguardo importante in ottica futura che ci spinge a lavorare con maggiori stimoli e soprattutto a migliorare quello che di buono abbiamo già costruito. Un ringraziamento particolare al nostro responsabile della Suola Calcio, Alessandro Marascia, ai dirigenti, ed ovviamente a tutti i tecnici istruttori/educatori che con la loro professionalità ed umanità hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Un titolo fortemente voluto dalla società e che andrà confermato anno dopo anno cercando di migliorarsi costantemente, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico».

Continua quindi con questo importante riconoscimento il percorso di crescita della US Arce, con tante importanti novità, per offrire un servizio di sempre maggiore qualità e con la speranza di riuscire a trasmettere ai propri tesserati dei forti valori sportivi, attraverso il gioco ed il divertimento. Questo riconoscimento viene attribuito alle società che si distinguono per un livello pedagogico – educativo – didattico di elevata qualità e alla presenza di istruttori qualificati e alla partecipazione a tutte le attività ufficiali in tutte le categorie della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, e in tutti i principali tornei e manifestazioni.