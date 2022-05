Un lampo di Carlini regala al Torrice il pass per la finale di Coppa Lazio di Prima Categoria. I biancorossi si confermano la formazione ciociara con il maggior feeling verso questo tipo di competizione ed escono dal "Pionieri" di San Basilio a Roma con un risultato che ad un certo punto sembrava difficilissimo da agguantare. Sotto di due reti ad inizio ripresa e con l'inerzia della sfida tutta dalla parte dei capitolini per il Torrice sembrava finita ed invece la grande grinta dei ciociari e l'attitudine al successo di alcuni elementi hanno permesso ai biancorossi di centrare l'impresa.

La cronaca

Il copione della partita è chiaro sin dal primo minuto. Il San Basilio (25 vittorie su 25 gare disputate in campionato, record stagionale nel calcio dilettantistico nazionale) deve segnare 2 reti per rimontare il 3-1 patito all'andata e si getta immediatamente in attacco alla ricerca del gol. Il Torrice, di contro, deve amministrare il vantaggio accumulato e si predispone per una gara di contenimento e ripartenza. Sacchetti si affida alla solidità di una difesa comandata da un Padovani in grande giornata e dal lavoro di sacrificio di tutti i centrocampisti. In attacco c'è il solo Tarquini che fa a sportellate con la retroguardia del San Basilio con Alessio Carlini chiamato ad inventare alle sue spalle. Il piano tattico di Sacchetti tiene fino al 19' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Giuliano Nuovo trova un colpo di testa a spiovere che si insacca alle spalle di Gori. La rete galvanizza ancor più la squadra ed il caldissimo tifo accorso numeroso alla chiamata della società romana. C'è il rischio di un crollo ed invece il Torrice tiene. Il San Basilio continua ad avere il comando delle operazioni ma Gori non corre grossi rischi per tutto il primo e al riposo si va sull'1-0 con i ciociari ancora potenzialmente in finale. Al ritorno sul terreno di gioco, però, la gara cambia. Il San Basilio produce il suo sforzo più importante che viene coronato al 55'. E' Jacopo Nuovo ad insaccare con una deviazione vincente su un cross dalla destra e siglare il 2-0. Un risultato che capovolge la sfida e porterebbe il San Basilio in finale. Sul campo e sugli spalti cresce l'euforia dei padroni di casa che si preparano a dare l'assalto decisivo e chiudere definitivamente i conti. Ed invece, minuto dopo minuto, il Torrice entra sempre più in partita resistendo agli attacchi avversari e alzando il baricentro del proprio gioco consapevole del fatto che, se messa sotto pressione, la difesa del San Basilio non è impenetrabile. Sacchetti manda in campo forze fresche sotituendo lo stanco Tarquini con Pasin e gettando nella mischia De Robertis per Lisi. Ma è sopratutto il reparto di mediana che sale di parecchi metri permettendo ad Alessio Carlini di giocare dentro l'area romana. Con il passare dei minuti si percepisce che la gara non è affatto chiusa e che il Torrice ha ancora chance ed infatti all'82' la partita prende la via della Ciociaria. Mancini entra in area e mette al centro un pallone sul quale si avventa come un rapace Carlini che beffa il tentativo di intervento di due difensori del San Basilio e deposita in rete. Il gol fa calare sul "Pionieri" il gelo e taglia le gambe alla squadra di casa. Nel finale, nonostante il generoso forcing dei romani, il Torrice amministra il risultato senza correre particolari rischi ed al triplice fischio finale lascia esplodere la propria gioia. E' finale contro la Polisportiva Ostiense (che ha eliminato l'Arcadia con una doppia vittoria, 2-1 fuori casa e 3-1 all'impianto di Lungotevere Dante).

Una gara dalla quale il Torrice può tornare con la terza Coppa Lazio della sua storia.

Spogliatoi

«E' stata la partita - dice mister Federico Sacchetti - che ci aspettavamo. Sapevamo che loro avrebbero attaccato con veemenza e ci siamo preparati ad una gara di attesa e contenimento. Nel primo tempo abbiamo subito un gol evitabile su calcio d'angolo ma poi è arrivato il raddoppio e tutto si è complicata. A quel punto ho variato il piano tattico e abbiamo trovato energie e convinzioni da grande squadra riuscendo ad acciuffare una qualificazione che sa di impresa perchè abbiamo giocato una gara in una vera e propria bolgia uscendo alla grande. Credo che poche squadre in un doppio confronto di questo tipo avrebbero tenuto tatticamente e mentalmente e devo fare un grande plauso a tutti i miei ragazzi e a tutto lo staff del Torrice. Ora testa alla finale ma anche al campionato che non è ancora chiuso. Mancano due partite alla fine e tante cose possono ancora accadere. Noi ci crediamo».

Tabellino

San Basilio2 - Torrice 1

Real San Basilio: Filippo, Ciotoli (Di Fiore), Iannilli, Valenzi, Di Gennaro, Michelangeli (Puzzielli), Bottone, Nuovo G., Nuovo I. (Nuovo F.), Petrosino (Benedetti), Di Marco (Birumbi). A disposizione: Testi, Amedei, Paradisi. Allenatore: Paradisi

Torrice: Gori, Lisi (De Robertis), Frezza, Cipriani, Padovani, Calvani, Arduini, Carlini E., Tarquini (Pasin), Mancini, Carlini A. A disposizione: Montoni, Arduini F., Fontana, Morganti, Fiacco, Trasolini

Allenatore: Sacchetti

Arbitro: Iudicone di Formia. Assistenti De Salazaro di Roma 1 e Caprari di Roma 2

Reti: 19' pt Nuovo G., 10' st Nuovo I.,

37' st Carlini A.

Note - espulso Paradisi dalla panchina; ammoniti Iannilli, Valenzi