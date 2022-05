Il Cassino più bello nella partita più importante si regala la salvezza. Con un secco 3-0 sul Lanusei i biancazzurri conservano la categoria in pompa magna grazie alle marcature di Darboe, Manoni (su rigore) e Gaeta che condannano alla retrocessione proprio gli avversari di giornata. Risultato meritato quello maturato davanti ai cinquecento del "Salveti" accorsi in sostegno dei biancazzurri. Un Cassino concentrato e determinato mette in campo una prestazione orgogliosa ma soprattutto tanta voglia di salvezza accompagnata da una maggiore concretezza in avanti: gli uomini di Carcione colpivano quando ne avevano l'opportunità, quelli di Biagioni sbattevano contro un Della Pietra superlativo. La posta in palio era particolarmente pesante a causa degli intrecci di classifica: entrambe avevano un solo risultato. La vittoria. I padroni di casa per la salvezza diretta, gli ospiti per evitare l'Eccellenza diretta. Ha vinto chi l'ha meritato di più; i benedettini si salvano in virtù della regola del distacco pari o maggiore di 8 punti tra tredicesima e sedicesima della classifica.

La cronaca

Carcione si gioca la categoria rinunciando a mezzo attacco: in extremis Sorgente e Bellante risultano indisponibili. In avanti il tandem offensivo è composto da Manoni e Gaeta nel "4-4-2" classico dell'ultimo scorcio di stagione. Biagioni si affida, invece, al "4-3-3" con Ciotoli appoggiato da Fernandez e Gaetani ad offendere.

Meglio il Cassino nelle prime scaramucce ma il Lanusei dopo qualche incertezza difensiva guadagna la prima, grande occasione. E che occasione! Al 4' Fernandez parte da sinistra disegnando un assist rasoterra deliziosissimo per l'accorrente Gaetani sul lato opposto che incredibilmente spreca a tu per tu con Della Pietra bravissimo, nell'occasione, a respingere di piede.

Al 9' arriva la replica del Cassino con la sgroppata irresistibile di Manoni che supera di slancio Di Lollo sul settore mancino facendo partire un tiro-cross sul quale Sottoriva si salva in due tempi. Azione fotocopia tre minuti più tardi ma a parti invertite: D'Alessandris semina Tomassi, mettendo al centro un cross a rientrare che solo per questione di millimetri non è arpionato da Gaetani sul secondo palo. Occasione potenzialmente pericolosissima. I padroni di casa sfiorano il vantaggio al 17' quando Darboe impatta in acrobazia un cross teso di Manoni dalla destra: sfera alta di pochissimo da non più di tre metri.

Dopo le prove arriva il gol del Cassino al 28': la firma è dell'ex di turno, Kawsu Darboe che iniziava la stagione proprio in Ogliastra, trovato dall'esterno educato di Cavaliere bravo a catapultare in area un pallone in uscita dall'area sarda sul quale il mediano gambiano trafigge di giustezza l'incolpevole Sottoriva.

La reazione ospite arriva nel recupero quando sfiora la parità di un nulla: punizione avvitata di Petruccelli dai 25 metri sulla quale svetta Fernandez ma Della Pietra è prodigioso d'istinto sbarrando la strada agli ospiti sul duplice fischio di metà tempo.

I balbettamenti di inizio ripresa vengono spazzati via dall'entrata di Carubini su Gaeta, abile a spostare il pallone prima dell'intervento del difensore ospite, trovando proprio il corpo del classe 2002. Rigore ineccepibile. Dal dischetto Manoni è glaciale: conclusione rabbiosa e il 2-0 è servito.

La risposta ogliastrina è nel destro sbilenco di Di Lollo dai 30 metri. Decisamente più pericolosa è la conclusione di Gaeta pescato da un cross profondo di Darboe: la sua girata aerea si spegne sul fondo di mezzo metro. Al 23' la formazione sarda fa paura con il buon lavoro di D'Alessandris dalla sinistra, converge spedendo in porta un destro che viene deviato provvidenzialmente sulla traiettoria della rete da un difendente biancazzurro. Buon lavoro sull'asse Masia-Ciotoli-Gaetani al 31' che porta alla conclusione del numero 10 ospite dal limite ma Della Pietra è attento e blocca a terra.

Bomba di Manoni dai 25 metri direttamente in porta: Sottoriva ci mette i pugni. Sguscia D'Alessandris a sinistra mette in mezzo ma Della Pietra risolve tutto evitando problemi. Il Lanusei si arrende alla distanza ed il Cassino amministra: al 45' Mazzaroppi dal centro dell'area vede la conclusione a botta sicura infrangersi su una muraglia umana Qualche istante più tardi D'Alessandris fa fischiare il suo destro a pochissimo dal palo di Della Pietra. Al 48' pasticciaccio della retroguardia sarda che regala a Gaeta una palla solo da spingere in rete: è il 3-0 che avvia la festa della salvezza raggiunta.

Spogliatoi

Visibilio nello spogliatoio cassinate. «I ragazzi meritavano questa salvezza dall'inizio - sono le parole a caldo del tecnico benedettino Imperio Carcione - è stato un obiettivo difficile e sudato. Faccio i complimenti ai ragazzi, è giusto che si godano questo momento. Dopo la sconfitta di Giugliano ho parlato con la squadra perché non dovevamo buttare al vento un campionato ripreso per i capelli. Certamente la pressione in una piazza come Cassino non è facile da gestire, soprattutto con un squadra giovane. Ho cercato di offrire tranquillità. Volevamo dare gioia a noi, stessi, alla società, allo staff ed alla città».

Sui forfait di Sorgente e Bellante l'allenatore biancazzurro fa spallucce: «In molte occasioni abbiamo giocato senza calciatori importanti - continua - a Sassari, contro il Latte Dolce, abbiamo vinto con un 2005 in campo (Bianchi)».

«I play out? Se ci fossimo incappati li avremmo preparati al meglio, ho sempre creduto nella salvezza diretta - conclude -. Non ho voglia di ricordare i momenti duri, ho messo da parte la famiglia, mi sono immerso in questo ruolo al massimo. Futuro? Voglio godermi questo momento, i matrimoni si fanno in due. Si vedrà».

Interviene ai nostri taccuini anche Andrea Balsamo, vice presidente in carica del Cassino: «Salvezza meritata - commenta il dirigente - complimenti davvero a tutti noi. La svolta in termini di risultato è stata la vittoria di Sassari contro il Latte Dolce. Proseguiremo sulla strada tracciata. Siamo una squadra giovane anche negli elementi over».

« Il presidente dimissionario? Parleremo in settimana, vedremo il da farsi. Abbiamo sbagliato qualcosa in questo campionato? Qualche calciatore non ha rispettato le attese. Direi, comunque - conclude Balsamo -, che molti punti sono sfumati in maniera rocambolesca, questa squadra meritava una salvezza ben più anticipata».

Tabellino

Cassino 3 - Lanusei 0

Cassino: Della Pietra, Tomassi (40' pt Raucci), Maciariello (19' st Picascia), Orlando, Fusco, Avella, Darboe (30' st Della Corte), Bernardini, Gaeta, Manoni (44' st Mazzaroppi), Cavaliere (5' st Cocorocchio)

A disposizione: Papa, Lombardo, Evangelista, Mazzaroppi, Bianchi

Allenatore: Carcione

Lanusei: Sottoriva, Macri (21' st Masia), Pischedda, Di Lollo, Carubini (12' st Loddo), Manca, D'Alessandris, Petruccelli, Fernandez, Gaetani, Ciotoli

A disposizione: Benuvenuti, Lazzazzera, Loddo, Arras, Stochino. Sacko

Allenatore: Biagioni

Edoardo Manedo di Prato. Assistenti: Pierpaolo Vitale di Salerno e Massimo Vagheggi di Siena

28' pt Darboe (C), 11' st Manoni (rig.) (C), 48' st Gaeta (C)

Ammoniti: Manca (L), Darboe (C), Tozzo (L). Giornata dalle temperature estive. Cielo coperto. Spettatori: 500