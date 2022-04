Dal 17 al 22 maggio torna il Torneo Lazio Cup dedicato alla categoria Allievi. Il testimonial della 14esima edizione della competizione è Federico Gatti. Il difensore classe 1998 del Frosinone, ma di proprietà della Juventus, racconta in un video le sue emozioni: "Essere testimonial di un torneo così importante e prestigioso mi rende orgoglioso e sorpreso. Fino a due anni fa giocavo nei dilettanti, adesso mi trovo qui. Voglio dare un consiglio ai giovani e a chi si affaccia al mondo del calcio e dello sport: mi sento di dire di lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi e non sentirsi mai appagati. Colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di aver pensato a me: mi rende orgoglioso e li ringrazio davvero".