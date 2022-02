Il programma dell'Eccellenza (Girone C). Dopo il pari dello scorso turno con l'Anagni, Ferentino sarà impegnato domenica in casa del Terracina di mister Gerli. Partita che si preannuncia impegnativa per i gigliati che occupano attualmente la seconda piazza con due punti da recuperare alla Lupa Frascati (che ospita Itri). I papalini attendono il Pontinia, mentre è derby al "Marocco" tra Morolo ed Arce (reduce dal pari a reti bianche con il Sora nel recupero). I volsci di mister Ciardi, terzi in classifica si confronteranno con la Vis Sezze al "Tomei" mentre Paliano farà visita all'Atletico Lazio a Formia. Monte San Giovanni Campano in trasferta sul campo di gioco dell'Audace. In Promozione la seconda di ritorno del Girone E prevede la sfida tra Alatri e Anitrella, la trasferta del Roccasecca a Pontinia mentre Tecchiena proverà a confermare il suo buon momento in casa del Latina Borghi Riuniti. Ceccano terzo in classifica alle prese con il Montenero. Isola Lirinia attende Lenola, il Real Cassino l'Hermada, Guarcino viaggia alla volta di Monte San Biagio capolista. La classifica vede il MSB primo a 38, seguito dal Nuovo Cos Latina a 35 e Ceccano a 32. Tecchiena quinto a 29 con due punti in più del Roccasecca TST (27).