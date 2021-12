Simone Sorgente (classe '99) arricchisce il parco attaccanti del Cassino. Salernitano, 180 centimetri di altezza per 80 chili scarsi di peso è lui il nuovo colpo in prima linea per il club biancazzurro che si regala l'ultimo puntello, o... puntale (natalizio) volendo, per rimpolpare un attacco dai numeri appena discreti ma non sfavillanti. Buon colpo quello di Sorgente che rappresenta certamente un acquisto di prospettiva: punta di movimento, rapido nello stretto e deciso sotto porta, arriva dall'Afragolese dove ha messo a segno 2 reti in 9 presenze chiuso da un parco attaccanti molto affermato per la categoria (Longo, Celiento e Caso Naturale). Prima ancora esperienze tra Nocerina (due volte), Agnonese e Vastese per un totale di 9 reti e una netta impressione di potenzialità ancora da esprimere. Il mese di dicembre ha stravolto la prima linea cassinate: partito Galesio e gli under Valentino ed Oi sono arrivati Sorgente - appunto - Gaeta, Jardel e - volendo - anche l'adattabile Manoni a far reparto assieme a Bellante e Cavaliere. A proposito di Jardel: nell'intervista post partita col Giugliano il vicepresidente Andrea Balsamo aveva asserito che sarebbe arrivato un attaccante solo in luogo di un altro. Attualmente il portoghese risulta sempre tesserato col club di via Appia ma pare essere l'indiziato numero uno in caso di sfoltimento della prima linea che a questo punto annovera ben 6 uomini - contando anche il giovanissimo Bosfa - per sole due maglie titolari. La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni anche se a Carcione non dispiacerebbe affatto provare a tener dentro anche il figlio d'arte che dalla sua ha centimetri preziosi, qualità piuttosto rara nell'attuale rosa benedettina. Si può dire ben ampio - in questo momento - l'attacco cassinate che può contare su un vasto assortimento: decisamente intrigante è la soluzione Gaeta che nelle prime due presenze benedettine ha fatto intravedere un gran potenziale a dispetto dei suoi 19 anni. Sarà interessante capire come Carcione amalgamerà e disporrà i nuovi arrivati perché si può dire che il Cassino dal mercato dicembrino ne esce sensibilmente rivoluzionato offrendo spazio a due considerazioni. La prima è quella di una parziale ma evidente sconfessione delle scelte estive: il tentativo di rivoluzione con gli addii a molti calciatori dalla lunga militanza in biancazzurro, unita alla scelta di una quantità di over molto risicata non ha pagato; la seconda considerazione, anzi constatazione, è stata quella che quando c'è stato da mettere mettere mano al portafoglio e correggere il tiro la società cassinate non si è fatta pregare con una serie di colpi la cui bontà già sta iniziando a produrre dividendi.