Nemmeno il tempo di disfare i bagagli che torna in campo e detta la sua legge già nel nuovo debutto a Formia dove è stato il migliore in campo. Parliamo di Kawsu Darboe, il venticinquenne centrocampista gambiano, di fatto cresciuto nel sodalizio benedettino ma che in estate aveva voluto cambiare aria cedendo al corteggiamento del Lanusei. In Sardegna non ci risulta che abbia fatto sfaceli. Squadra nuova, ambiente diverso. Quando i dirigenti cassinati gli hanno strizzato l'occhio, non c'ha pensato due volte. Ha imbracciato armi e bagagli ed è tornato all'ombra dell'abbazia a vestire i panni del "figliuol prodigo". Non aveva bisogno di ambientarsi, di acclimatarsi. Lui del Cassino conosce tutto e tutti. Ha preso a giocare come se non fosse mai andato via. Mister Carcione lo ha sistemato davanti la difesa. Cuore, polmoni, forza fisica. Dà spessore ed assortimento ad un reparto che già conta piedi buoni: buon innesto nel contesto di una mediana che vanta già Bernardini, Manoni e Della Corte, quest'ultimo apparso in progresso. Contro l'Insieme è stato un Cassino combattivo, cattivo, determinato al risultato positivo, di quelli che servono per salvarsi. Le note liete emerse nel derby comprendono pure la prestazione di Vincenzo Bellante autore della rete dell'iniziale vantaggio biancazzurro. Dopo il gol da cineteca realizzato la domenica prima contro il Latte Dolce Sassari, sul rettangolo in sintetico pontino, ha fatto valere la sua velocità e scaltrezza, realizzando sotto misura in mischia nonostante la presenza di tre paladini della retroguardia tirrenica. Schierato centravanti, dopo la partenza di Galesio, lui che attaccante è, ma di fascia, ha dimostrato comunque di sapersi adeguare al ruolo che in futuro potrebbe andare ad appannaggio del portoghese-brasiliano, figlio d'arte, Jardel Mario Almeida Riberio Jr, spedito in campo a Formia nel secondo tempo per l'infortunio di Bellante, ma sostituito dopo poche decine di minuti. "Non è stata una bocciatura -assicura mister Carcione- ci mancherebbe altro. Dopo pochi giorni di allenamento in un ambiente nuovo occorre dare tempo per esprimersi ed entrare nei meccanismi di squadra". Intanto oggi è già vigilia della sfida pre natalizia: domani al 'Salveti' verrà ospitata la corazzata Giugliano dell'ex Leo Abreu. Servirà un Cassino combattivo, come quello di Formia per rendere la vita complicata ai tigrotti.