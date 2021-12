Ceccano vince in trasferta sul campo del Real Cassino Colosseo e approfittando del pari senza gol nel big match tra Monte San Biagio e Nuovo Cos Latina (prima contro seconda) si rimette a caccia delle primissime posizioni. Doppietta di Compagnone e gol di Adamo per una vittoria netta che rilancia la squadra rossoblù di mister Carlini.

Nel derby ciociaro Guarcino-Roccasecca un gol per parte, un punto anche per Anitrella in trasferta e vittoria importante del Tecchiena.

Guarcino-Rocccasecca 1-1

Il confronto tra la formazione locale e il Roccasecca finisce in parità sull'uno a uno. Un risultato tutto sommato giusto tra due squadre che al termine dei novanta minuti si sono equivalse per l'equa divisione della posta in palio. Prima frazione di gioco con parziale supremazia del Guarcino, mentre nella ripresa è stato il Roccasecca a far vedere qualcosa di più. Risultato comunque giusto maturato nella prima parte della ripresa. E' la formazione di mister Strambi a sbloccare il risultato al 51' con un preciso calcio di punizione di Sbaraglia. Il Roccasecca riorganizza le idee e al 62' perviene al pareggio con il solito bomber Paride Gigli che così brinda al settimo goal stagionale. L'azione viene manovrata alla perfezione dall'ormai "suggeritore" Christian Grossi che rimette al centro per la testa del suo compagno di squadra che a sua volta con un preciso stacco la spinge nel sette. Altre azioni non producono effetti voluti e la partita si conclude sull'uno a uno. Archiviato questo confronto il pensiero va già al prossimo impegno di domenica prossima quando il Roccasecca tornerà a giocare sul campo amico dove si confronterà con la Virtus Faiti.

Tecchiena - Atletico Pontinia

Ancora un successo, il sesto stagionale, per un Tecchiena che ormai sarebbe riduttivo continuare a definire una sorpresa. La squadra di Valenti è una bellissima realtà di questo campionato di Promozione e anche oggi lo ha confemrato al cospetto di una squadra quotata come l'Atletico Pontinia. A dispetto dello stretto margine (1-0) e del fatto che il gol è arrivato praticamente allo scadere, i biancorossi infatti hanno meritato questi tre punti in virtù di una superiorità esercitata in campo per tutti i 90'. La prima ghiotta occasione capita a Cela che al 14' colpisce il palo. Al 30' è la volta di Cretella a battezzare la traversa della porta difesa da Rocci mentre poco dopo Veloccia va al tiro e sfiora di pochissimo il gol. Nella ripresa il forcing tecchienese non diminuisce ma l'Atletico si difende e sembra riuscire a chiudere tutti i varchi. Ma all'ultimo assalto il Tecchiena passa. Al 91' Cretella su punizione fora la porta avversaria e fa esplodere la gioia della sua squadra.

Hermada-Alatri 6-2

Goleada dell'Hermada sull'Alatri Calcio per il momento vicine di casa in classifica, 6-2 il punteggio finale con tripletta di Antonetti e i gol di Di Ronza, Iannarilli e Della Fornace che dona linfa vitale ai padroni di casa.

Latina Borghi-Lirinia 2-0

LBR ha superato in casa il fanalino di coda Isola Lirina Academy per 2-0. Ha sbagliato un calcio di rigore ma successivamente ha trovato il vantaggio con Terrazzino di testa su cross di Frezzotti. Raddoppio poi con Matteo che ha sigillato l'incontro.

Montenero-Anitrella 2-2

Montenero ha ospitato l'Anitrella: risultato finale di 2-2. I gol sono arrivati da Mariniello (M), pareggiato da Piccirilli (A), tentativo di rimonta su rigore dei padroni di casa con Giustini ma nei minuti finali è arrivato il gol del pareggio di Rizzuto.