In Interregionale si ferma il Cassino che nell'anticipo del sabato viene superato dalla Vis Artena. La squadra di Di Prisco dopo tre vittorie di fila deve arrendersi ai gol d Odianose e Magliocchetti. La squadra di patron Rossi è settima in classifica, a quota 15 punti: -4 dalla zona playoff e + 5 su quella dei playouf. Vince il Fiuggi in casa piegando il Nereto per 2-1. Di Fall e Ficara i gol nel primo tempo, non basta ai teramani il sigillo di Maydana al 2' st. Atletico Terme che resta in scia al Trastevere. I fiuggini sono secondi con 22 punti, due in meno dei capitolini.

In Eccellenza solo sconfitte per le ciociare in trasferta al di fuori della provincia. Morolo perde 3-0 a Genazzano contro l'Audace, Paliano 3-1 a Colleferro e Arce 3-0 ad Itri. Vince in trasferta a Boville Ernica l'Anagni che supera il Monte San Giovanni per 1-0. Nel big match Sora-Lupa Frascati la spuntano gli ospiti (1-2), ko anche il Ferentino superato in casa dal Gaeta. In classifica, Lupa prima a 25, Sezze seconda a 23 e Ferentino terzo a 22. Sora è a quota 17, inseguita a 16 dall'Anagni.