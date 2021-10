L'Ostiamare si impone sul Cassino per 3-1. Troppa la differenza tra le formazioni in campo costruite per obiettivi molto differenti come ha dimostrato la sfida del "Salveti". Il match sorride decisamente ai "gabbiani" per effetto delle reti di Cardillo, Sabelli e Lorusso che segnano la netta differenza strappando i primi 3 punti della stagione; i "benedettini" si svegliano solo dopo il rigore di Galesio, operando un tentativo di rimonta più orgoglioso che concreto. Gli azzurri si fanno trafiggere su due palle alte e uno svarione difensivo, non riuscendo mai a mettere sotto la formazione romana, tecnicamente più dotata e con ambizioni di alta classifica.

La cronaca. Cassino recupera Galesio, comunque non al meglio per una botta al tallone, Bellante ce la fa ma solo per la panchina. La coperta è corta e Grossi sceglie la difesa a tre nel "3-5-2" con Cavaliere in appoggio alla punta argentina. Gardini risponde con il "4-3-3" con Cardillo a guidare l'attacco sostenuto da Bertoldi e Mastropietro.

La fase di studio dura solo 7 minuti prima che l'Ostiamare provi a cercare la via della marcatura: Orchi incorna splendidamente di testa un angolo di Compognone con Della Pietra che se la ritrova tra le gambe e blocca con un pizzico di fortuna. Un minuto più tardi accelera Bertoldi sulla sinistra ma la spizzata di Cardillo è imprecisa. La risposta del Cassino arriva 10' dopo quando Galesio scocca dal limite un destro telefonato che Trovato non ha difficoltà a far suo. Al 26' arriva il gol degli ospiti: Cardillo anticipa la difesa biancazzurra con una bella girata di testa dal cuore dell'area, mettendo la sfera proprio all'angolino dove non può arrivare Della Pietra: è 0-1. Per il numero 9 biancoviola si tratta del secondo gol stagionale firmato al Cassino dopo quello messo a segno con la casacca del Monterotondo alla prima giornata. Lo stesso Cardillo approfitta del momento di smarrimento dei padroni di casa due minuti più tardi, quando spedisce alto un "calcio di rigore" in movimento dopo un bello scambio con Compognone in area.

Al 36' l'Ostiamare raddoppia: Sabelli salta altissimo a prendersi un corner teso di Bertoldi schiacciando imparabilmente vicino l palo. Il Cassino al 44' si fa vedere per la prima volta con una certa pericolosità: s'impenna il pallone davanti a Trovato con Orlando che riesce a girare a rete, s'immola Lazzeri in sforbiciata a portiere battuto.

Sul capovolgimento di fronte il cross di Mastropietro viene intercettato da Cocorocchio che toglie la palla a Cardillo già pronto a far festa.

Nella ripresa Grossi torna al 4-3-3 inserendo Oi insieme a Galesio e Cavaliere. Al 3' tiraccio di Vagnoni dalla distanza non termina lontano dall'incrocio. Al 12' svarione della difesa di casa che innesca Lorusso a cui non tremano le gambe davanti a Della Pietra, il tris è servito. Cala qui il sipario sulla sfida. Al 19' Lorusso va ad avvitarsi sul corner di Bertoldi ma stavolta Della Pietra c'è. Dominano gli ospiti e al 25' Vasco sfugge a Picascia mettendo al centro per Cardillo il cui destro fulmineo viene respinto dal portiere di casa. C'è solo la formazione ospite in campo: addirittura tripla occasione per i lidensi prima con Sordilli che s'incunea a sinistra, poi con Sabelli in mischia e infine con Cardillo che vanno in seguenza alla conclusione e solo un super Della Pietra limita i danni con altrettanti grandi guizzi. Al 32' fulmine del Cassino: cross profondo di Conte, c'è un colpo di testa e un braccio largo di un difensore biancoviola, il penalty è netto e Galesio non perdona e va di forza per l'1 a 3. Cambia l'inerzia della sfida con i cassinati che tentano di forzare: Oi si libera al tiro in area da buona posizione ma viene murato da tre difensori. Sull'altro lato Sordilli da posizione impossibile tenta il tiro a giro che non va di parecchio.

Nel finale il Cassino prova generosamente a farsi sotto ma il risultato non cambia più: seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri, prima vittoria della stagione per i biancoviola che vogliono recuperare il terreno perduto.

Il tabellino

Cassino - Ostiamare 1-3

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Raucci, Conte (36' st Bellante), Avella (27' st Tomassi), Picascia, Orlando (1' st Oi) Della Corte, Bernardini, Cavaliere (42' st Valentino), Galesio. A disposizione: Papa, Delicato, Mazzaroppi, Lombardo, Maciariello. Allenatore: Grossi

Ostiamare: Trovato, Vagnoni, Lazzeri (37' st Pellacani), Orchi, Sbardella, Bianciardi (15' st Vasco), Bertoldi (22' st Sordilli), Sabelli, Cardillo, Mastropietro (10' st Lorusso), Compognone (30' st Ippoliti). A disposizione: Gori, Berardi, Rossi, Pedone. Allenatore: Gardini

Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino. Assistenti: Barbanera e Citarda entrambi di Palermo.

Marcatori: 26' st Cardillo (O), 36' st Sabelli (O), 12' st Lorusso (O), 33' st Galesio (C) rig.

Note - Ammoniti: Conte (C), Bianciardi (O), Cocorocchio (C), Lazzeri (O), Bernardini (C). Recupero 1' pt, 6' st. Meto variabile, terreno di gioco bagnato. Spettatori: 300 circa di cui una ventina ospiti



Montegiorgio - Atletico Fiuggi Terme 2-3

Montegiorgio: Gagliardini, De Meio, Donzelli (61' Montanaro), Omiccioli, Puca (69' Diouane), Perini, Ballarini (69' Palladini), Santoro (61' Rigen), Perpepaj, Albanesi, Zancocchia. Allenatore: Mengo

Atletico Fiuggi Terme: Mejri, Romeo, Rizzitelli (93' Costa), Papaserio, Forgione, Fall (20' Sowe), Ficara (73' Tajani), Tomas, Rocchi, Gallinari (46' Turzo), Meloni

Allenatore: Romondini

Arbitro: Menozzi. Assistenti: Polidori, Siracusano

Reti: 5' Fall, 12' Albanesi, 15' Ficara, 76' Forgione, 86' Omiccioli



Terzo successo di fila e primato acquisito: il Fiuggi raggiunge il gruppone di testa: sette le squadre che si dividono il primato a quota 9. C'è rammarico invece tra le file del Montegiorgio che ha una reazione tardiva e incappa nella terza sconfitta consecutiva. L'Atletico Terme passa per 3-2 al "Tamburrini" al termine di novanta minuti intensi e combattuti. Dà il via alle danze Fall con un colpo di testa angolatissimo. Pareggia Albanesi dopo pochi minuti ma l'attaccante ospite innesca Ficara, che batte Gagliardini in uscita. Nella ripresa Fiuggi scrive 3-1 con un pallonetto di Forgione. Prova a riaprirla Omiccioli con una punizione a due in area ma è tardi,

Nel prossimo turno i rossoblù di mister Romondini torneranno a giocare davanti al proprio pubblico e sarà un vero e proprio scontro diretto per le posizioni altissime quello che attenderà i termali: arriva infatti il Tolentino, nove punti e più 6 di differenza gol.