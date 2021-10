Ecco una panoramica su come sono andate le squadre della nostra provincia nei vari campionati, a cominciare dall'Interregionale: nel Girone G il Cassino ha perso 4-0 in casa della Torres Sassari, buoni i primi quaranta minuti degli azzurri ma una volta andati sotto non sono stati capaci di ribaltare la situazione. Vittoria bis per Fiuggi Atletico Terme che dopo Chieti batte anche la Sambenedettese.

Torres 4 - Cassino 0

Sassari Torres - Salvato; Rossi, Antonelli, Dametto, Turchet; S. Pinna, Bianchi, Masala; (dal 66' Kujabi), Piredda; (dal 66' Lisai), Diakite (dal 78'' Sabatini), Scotto (dall'82' Demartis). Allenatore: Greco

Cassino - Della Pietra, Tomassi, (dall'82' Delicato)

Cocorocchio, Picascia; Raucci, Bernardini, (dal 78' Orlando), Conte, Mazzaroppi, (dal 57' Oi), Della Corte; Galesio, Cavaliere (dal 70' Deiorio). Allenatore: Grossi

Arbitro: Frosi di Treviglio. Assistenti Cassano e Nicosia di Saronno

Reti: (43' e 72' Diakite, 76' rig. e 81' Scotto )

Note -Ammoniti : Antonelli al 27'. Galesio al 16', Cavaliere al 21', al 45' Bernardini, Coccorocchio al 55', Raucci al 90'. Recuperi 1' pt e 4' st



Sconfitta pesante per il Cassino che dopo due vittorie consecutive subisce 4 gol in una volta sola dalla Torres. Ai sassaresi serve mezz'ora per carburare, poi salgono in cattedra i bomber Diakite e Scotto che spianano la strada verso un successo che dà slancio ai rossoblù di Greco, che nelle prime due gare avevano ottenuto un solo punto senza segnare. I gol: Pinna di testa fa la torre e in area piccola irrompe Diakite che supera l'estremo difensore ospite. Il Cassino pareggia immediatamente con Bernardini di testa, ma il guardalinee ha la bandierina alzata: rete annullata tra le proteste degli azzurri cassinati. Nel secondo tempo. Al 72' la squadra di casa raddoppia: palla in mezzo all'area, Diakite stoppa, salta Della Corte e gonfia la rete. Tre minuti dopo cala il sipario: dribbling di Scotto in area, fallo e rigore che il capitano trasforma spiazzando il portiere. All'81' Scotto firma la doppietta personale.

Fiuggi 2 - Sambenedettese 0

Atletico Terme Fiuggi - Mejri, Di Nezza (7' st Frabotta), Romeo, Rizzitelli, Papaserio (17' st Tajani), Forgione (17' st Rocchi), Fall, Ficara, Tomas, Lo Duca (35' st Meloni), Gallinari (43' st Francia). A disposizione: Dragone, Potenza, Costa, Turzo. Allenatore: Romondini

Sambenedettese - Abbrandini, Alboni (39' st Cum), Miruku (1' st Lorenzoni), De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti (21' st Travaglini), Amoruso, De Sena, Lisi (1' st Mendicino), Fabretti (39' st Isacco). A disposizione: Bruno, Zappasodi. Allenatore: Donati

Arbitro: Palmieri di Conegliano (Gervasoni - Cardona)

Reti: 6' pt, 45 pt' Ficara

Note: ammoniti Rizzitelli, Gallinari, Frabotta, Alboni. Espulso: 29'pt Lulli. Angoli: 1-2. Recuperi: 4'-3'. Presenti circa 350 spettatori, di cui quasi 150 provenienti da San Benedetto.

Arriva al cospetto della blasonata Samb la prima vittoria interna stagionale per l'Atletico, che regola la squadra di San Benedetto del Tronto ottenendo così il secondo successo consecutivo in campionato. I gol: Ficara si accentra e conclude con un rasoterra che entra in rete dopo un clamoroso errore del portiere Abbrandini, che si muove in ritardo. Al 20' la risposta della Sambenedettese con un colpo di testa di Fabretti alto di poco. Il raddoppio arriva allo scadere dei primi 45'. Sempre con Ficara. Per l'attaccante calabrese doppietta personale, grazie ad una bella azione corale, conclusa con un diagonale preciso.La Samb in inferiorità numerica ci prova alla mezz'ora con Travaglini, ma Mejri devia in calcio d'angolo. Ultima vera occasione per gli ospiti al 33', quando Mendicino appoggia per l'accorrente Amoruso che dal limite dell'area alza sopra la traversa.

L'Eccellenza

Città di Anagni 1 - Ferentino1

Città di Anagni - Viscusi, Ruscetta (27'st Stefani), Reali, Savone (33'st Caliciotti), Casalese, Formato, Navarra, Folli (27'st Tani), Cardinali, Flamini, Di Stefano (27'st La Terra). A disposizione: Rea M., Rea R., Mascia, Cervini, Di Mauro. Allenatore: Tersigni

Ferentino - Capogna, Mariani (22'st Cantagallo), Piscopo, Ciocchetti (9'st Pennacchia), Maura, Giorgi, D'Arpino, Giustini, Gobbo (19'st Camilli, Valentino (41'pt Cellitti), Orsinetti. A disposizione: Fiorini S., Capodanno, Fiorini F., Cialone, Del Signore. Allenatore: Pippnburg.

Arbitro: Mancini di Pistoia; assistenti Gneo e Nappi di Latina.

Reti: 23'pt Mariani, 34'st Cardinali.

Note: ammoniti Formato, Casalese

Si è conclusa con un salomonico pareggio l'attesa sfida tra Anagni e Ferentino, un derby che non ha deluso le attese, ben giocato da entrambe le squadre. Forse è il Ferentino a dover recriminare di più ma il pareggio è giusto perchè l'Anagni, dopo aver regalato il primo tempo agli amaranto, nel finale è uscita di prepotenza sfiorando anche il raddoppio. I ragazzi di Pippnburg però hanno avuto la conferma che anche contro una delle pretendenti al successo possono sperare di competere alla pari.

La partita. Tersigni schiera una squadra con tre difensori provando a fare superiorità a centrocampo con un Flamini insolitamente basso ad impostare. La mossa però non funziona perchè il Ferentino del primo tempo è bravissimo a tenere le linee corte ed imbrigliare la manovra dell'Anagni che fatica moltissimo a trovare spazi. In questa fase sono D'Arpino e Giustini a salire in cattedra con tanta corsa e continue ripartenze che mettono in seria difficoltà i biancorossi. La conseguenza è che è il Ferentino a rendersi maggiormente pericoloso e a trovare la rete. Al 23' del primo tempo una volata sulla fascia si conclude con un perfetto diagonale di Mariani che non lascia scampo a Viscusi. Poco dopo il Ferentino sfiora il raddoppio con D'Arpino il cui tiro si perde di poco alto. Nel primo tempo l'unica fiammata anagnina è un tiro di Savone al 31' che non spaventa Capogna. Nel finale di frazione si fa male Valentino sostituito da Cellitti. Si va al riposo con il Ferentino avanti di un gol e con l'Anagni che non riesce ad innescare Cardinali e Di Stefano lasciati a fare a sportellate con la difesa amaranto che quasi sempre è in anticipo e in raddoppio e controlla con facilità. In questo senso da segnalare la prova del 2004 Maura, un centrale che si muove in campo con una sicurezza e una autorità non usuali per la sua età.

In avvio di ripresa Tersigni sposta in avanti Flamini a fare da rifinitore per le punte. L'Anagni riesce ad alzare il baricentro della manovra ma il Ferentino raramente va in affanno. Dove non riesce la forza degli avversari riesce la stanchezza. A metà frazione Tersigni getta in campo quattro giocatori e l'immissione di cosi tante forze fresche muta l'inerzia della sfida. In particolare è l'innesto di La Terra che produce i maggiori effetti. E' da una sua percussione che parte il cross sul quale Cardinali si fa trovare pronto alla devizione in rete al 34'. Il gol ha l'effetto di spingere ancor più in avanti l'Anagni che nel finale prova il forcing. In pieno recupero gli anagnini protestano per un fallo su Flamini in area ma l'arbitro fa continuare. E' l'ultimo sussulto di una gara giocata a buoni ritmi e che si chiude con un pareggio giusto.



Sora 0 - Colleferro 0

Sora: Frasca, Pellegrino, Belotti (35'st Murolo), Gori (20'st Chiacchio), Iannuzzi, Gargiulo, Magno (45'st Camara), Criscuolo, La Porta (30'st Frattesi), De Fato, Rossi. A disposizione: D'Angelo, Ranellucci, Marini, Di Francescantonio, Befani. Allenatore: Cavallo

Colleferro: Alessandri, Casazza, Galeazzi R., Cataldi, Lisi, Galeazzi Claudio, Felici (37'st Calabresi), Mastrella, Tornatore, Amici (28'st Oriano), Bernabei (33'st Carlini). A disposizione: Ercoli, Lanni, Coluzzi, Basilischi, Gabriele, Colaiacomo. Allenatore: Battistelli

Arbitro: Di Biasio di Formia

Note: ammoniti Gargiulo (S), Criscuolo (S), Felici (C), Carlini (C); angolo 6-1; rec.2'pt, 5'st.



Morolo 0 - Città di Paliano 1

Morolo: D'Arpino, Boni, Capraro, Savone, Magliocco, Njie, Santonico, Massa, Simone, Stazi, Pantano A disposizione: Viti, Rosa, Carfagna, Alteri, Costantini, Martellacci, Falamesca, Silvestri, Schiavi.. Allenatore: Foglietta.

Paliano: Reali, Moretti, Conti, De Vecchis, Borgia, Nardi, Martinoli, Ziantoni, Macciocca, Cesarini, Visconti. A disposizione: Perri, Porcu, Ronci, Azzawi, Alessandroni, Di Lolli, Testani, Nati, Donnini. Allenatore: Russo. Arbitro: D'Anelli di Ciampino.

Reti: 41'st Macciocca (r).



Lupa Frascati 1 - Arce 1

Lupa Frascati: Iali; Ferraro, Molinari, Costantini, Montella; Citro, Panella (35' st De Vita), Schiena; Pagliaroli, Nohman, Pompili (27' st Muzzi). A disposizione: Santi, Villa, Monni, Negro, Hrustic, Paolelli, Pallocca. Allenatore: Pace

Arce: Ferazzoli; Baldassarre, Moriconi, L. Pace (35' st Testa), Marini; Gesuale (12' st Mancini), Pintori (21' st D'Aguanno), Iacob (30' st Sanna); Felea, Basilico (21' st Sciucco), Gallo. A disposizione: Liberatori, Martiniello, Valente, Neri. Allenatore: Mirabello

Arbitro: Benevelli di Modena. Assistenti: Giovagnoli di Roma 2 e Caprari di Roma 1

Marcatori: 36' pt rig. Pintori, 49'st De Vita.

Note: 2' e 7' rec. ; ammoniti Moriconi, Iali, Felea, Montella, Marini; 17'st espulso Moriconi; 32'st espulso Felea.



Terracina 2 - Monte SGC 0

Terracina: Stefanelli, Ciarelli, Caschera, Iozzi, Mastroianni, Pecci, Lleshi (1' st Vuolo), Bispuri, Accrachi (42' st Venerelli), Vanini, Proietti. A disposizione: Bottiglia, Nulli, Hajdari, Di Tommaso, Montagna, Bodlli, Trulli. Allenatore: Gerli

Monte SGC: Lisi, Sili (1' st Nigro), Fumagalli, Frellini, Fortini (27' st Ceccarelli), Terracciano, Carfora, Cozzolino, Negro, Mastrantoni, Ferrieri (1' st Guidone). A disposizione: De Ciantis, Bucciarelli, Federico, Reali, Zazzaro. Allenatore: Bottoni

Arbitro: Sapone di Aprilia (Camilli-Saccoccio)

Reti: 21' pt Lleshi, 25' st Iozzi

Note: ammoniti Iozzi (T),Fortini, Terracciano, Carfora, Nigro, Mastrantoni (M; recupero 1'pt, 3'st)

La Promozione

Continua la striscia positiva per il Ceccano Calcio di mister Mirco Carlini. Dopo le due trasferte vittoriose di Coppa Italia, prima gara di campionato tra le mura amiche del "Dante Popolla", con una discreta presenza di pubblico sulle gradinate. Circa 200 gli spettatori che hanno assistito alla vittoria contro i pontini della Virtus Faiti, che vale i primi tre punti nel girone E del campionato di Promozione per Lillo e compagni.

Un Ceccano subito protagonista, con la prima occasione da gol che arriva già al 7', con Christian Federico che impegna l'estremo difensore avversario Fieramonti, dopo l'imbeccata di Compagnone.

Al 19' i padroni di casa sbloccano il risultato. Azione tambureggiante del giovane Liburdi, ancora tra i migliori in campo per il Ceccano, che salta due avversari e dal fondo scarica una palla che Emanuele Simone colpisce di volo in corsa trovando l'angolino alla destra di Fieramonti. 1-0 per un Ceccano padrone del campo.

Domenica prossima impegno importante per i ragazzi di Mirco Carlini, che saranno protagonisti sul campo del Borgo Montenero, tra le principali pretendenti per la vittoria finale del campionato.

A Piglio un Roccasecca in giornata di grazie con concede scampo all'Alatri battuto con un tennistico sei a uno. Prova da incorniciare per i ragazzi di mister Pittiglio che fin dal fischio d'inizio cercano il gol e sbloccando il risultato immediatamente con il bomber Gigli che alla fine della contesa esce dal campo con una tripletta. L'Alatri non ci sta e trova il pareggio quasi subito con il centravanti Battisti. Da quel momento è un monologo roccaseccano con Gigli sempre in cabina di regia che al 19' riporta in vantaggio la sua squadra. A seguire la rete di Moka che manda gli ospiti al riposo sul 3-1. Nella ripresa il Roccasecca allunga e chiude del tutto i conti con gli altri gol di Gigli, Santamaria e ancora Moka.

Torna a casa con una sconfitta invece il Guarcino che si arrende sul campo del quotato Cos Latina. In realtà la squadra di Strambi pregiudica le proprie chance a causa di un avvio disastroso che dopo 10' la vede sotto di ben due reti. In entrambe le occasioni è Sannino a segnare. I ciociari provano la reazione ma c'è poco da fare e il risultato non muta più.

Grande equilibrio al Nazareth tra Lirinia e Montenero. La squadra di Nanni subisce la rete del vantaggio pontino al 35' quando Tabanelli approfitta di un black out difensivo dei ciociari per battere a rete. La reazione del Lirinia però non si fa attendere e al 40' è Antonini, ottimamente imbeccato da Campoli, a siglare il gol che fissa il punteggio finale sull'1-1. Pari e patta tra Real Cassino e Tecchiena. Un gol di D'Avino al 60' porta in vantaggio gli ospiti che falliscono anche un calcio di rigore. A pochi minuti dal termine il Real impatta con Camara.

Esordio con sconfitta, infine, per l'Anitrella che viene battuta a Latina dal Borghi Riuniti. Di Frezzotti e Matteo le reti dei pontini.