Calcio Dilettanti Un fine settimana da applausi per Cassino e Fiuggi Terme In Eccellenza vince l'Arce in rimonta, il Sora batte Itri in trasferta, il Ferentino si aggiudica il derby con il Monte. Promozione: passano Guarcino e Ceccano

Un momento di Ferentino-Monte SGC Un momento di Ferentino-Monte SGC

27/09/2021

Una domenica da incorniciare per il Cassino e l'Atletico Terme Fiuggi che hanno vinto le rispettive trasferte nei Gironi G ed F dell'Interregionale, nell'ordine a Genzano contro il Cynthialbalonga e a Chieti. Agli azzurri di mister Grossi dopo un primo tempo in cui la squadra ha saputo soffrire e arginare la compagine del tecnico Scudieri, è bastato il gol di Galesio al 59': punizione di Conte dalla destra, tagliata, testa del bomber e 1-0. I termali di Fabrizio Romondini sono passati sul campo del Chieti. Entrambi i gol nella ripresa: ha aperto Gallinari al 73', ha chiuso i giochi Fall cinque minuti dopo. ECCELLENZA Con la tripletta di Rossi e il sigillo di Magno il Sora ha espugnato il campo di un ostico Itri con il risultato di 4-2. Netta l'affermazione del Ferentino nell'unico derby di giornata: al Comunale, tre a zero con le reti di Ciocchetti nel primo tempo e di Camillo e D'Arpino nel secondo. Perde il Morolo a Pontinia, battuto in casa il Paliano dalla Lupa Frascati, trionfa l'Anagni che si conferma macchina da gol. Altre sei reti dei biancorossi (4' pt Cardinali, 9' pt Reali, 34' pt Flamini, 45' pt Di Stefano, 32' st Cardinali, 37' st Tani) alla Selvotta di Supino contro l'Atletico Lazio. PROMOZIONE COPPA ITALIA Si sono giocate anche due sfide nel secondo turno di Coppa Italia. Il Roccasecca è stato eliminato dal Ceccano per due a zero, il Guarcino avanza ai danni del Lirinia, vincendo per tre a zero ad Isola del Liri.

