In Interregionale grandissima vittoria in rimonta del Cassino che reagisce ai due gol del Monterotondo vincendo per 3-1. Non comincia bene per l'Atletico Fiuggi che in casa viene sconfitto dal Notaresco. In Eccellenza primo turno scoppiettante: a Morolo otto gol dell'Anagni, vince per 2-1 il Sora al "Tomei" battendo l'Arce per la seconda volta in pochi giorni. Ferentino corsaro, a Formia supera l'Atletico Lazio. Il Gaeta si impone su un combattivo Paliano che sciupa troppe occasioni, Monte si arrende alla Vis Sezze.

