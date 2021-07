Il Ceccano Calcio 1920 è lieto di annunciare la formalizzazione di un nuovo acquisto per la prima squadra che affronterà il campionato di Promozione. Tra le fila rossoblù arriva Michele Settanni, attaccante classe 1985, proveniente dal Monte San Giovanni Campano.

Calciatore affidabile e con grande esperienza della categoria, avendo vestito per tanti anni le maglie di Alatri e Tecchiena, con un bottino personale che sfiora le 200 reti realizzate tra Eccellenza e Promozione.

Un innesto di livello per il Ceccano che rende felice il presidente Gianluca Masi: "Siamo orgogliosi di avere Michele Settanni con noi, per la sua esperienza e per la qualità che potrà certamente garantire alla nostra squadra. Lo ringrazio e gli auguro di far bene insieme a tutti i suoi nuovi compagni, per raggiungere insieme grandi traguardi sportivi per il Ceccano Calcio".

Entusiasta anche il mister Mirco Carlini, che ha già allenato il bomber Michele Settanni. "È un acquisto importantissimo per noi" - dichiara Mirco Carlini - "che accresce il valore e la potenza offensiva della nostra squadra. Sono molto contento dell'arrivo di Michele a Ceccano. Lo conosco molto bene, per averlo allenato per tanti anni in precedenza, e sono certo che faremo un grande lavoro insieme".

Michele Settanni si unirà, dunque, alla rosa del Ceccano Calcio, che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione con l'obiettivo di dare continuità agli ottimi risultati che stavano arrivando nella scorsa stagione, prima che il campionato venisse interrotto a causa della pandemia.

Un acquisto che punta a rafforzare il già competitivo reparto offensivo del Ceccano Calcio, mettendo a disposizione di mister Carlini una rosa pronta e affidabile che possa ben figurare nel prossimo campionato di Promozione.

(Valentino Bettinelli - Ufficio Stampa Ceccano Calcio)