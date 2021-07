Marco Conte ('88) firma per il Cassino. Colpaccio in mediana per la dirigenza biancazzurra che assicura al suo centrocampo un elemento di carisma, esperienza e spessore tecnico. Napoletano, 181 centimetri per 79 chilogrammi circa, Conte è un regista puro, il classico da schierare davanti alla difesa: andrà a costituire la diga di metà campo e da lui passerà la costruzione del gioco. Tanta, tantissima Serie D (e 14 reti totali) per il fresco arrivato nella Città Martire che presenta un curriculum lungo così: due promozioni in Serie C con Picerno (2018-19) e Matera (2009-10) con quest'ultima maglia ha alzato anche la Coppa Italia di "D'". Per lui da annotare anche l'accesso in quarta serie con la maglia dell'Afragolese un paio d'anni fa. Poi ancora quasi 300 partite di Interregionale diviso tra le maglie di Venosa, Savoia, Sant'Antonio Abate, Bacoli, Monterotondo, Puteolana, Marcianise, Hercolaneum, Afragolese prima dell'ultima esperienza al Giugliano negli ultimi mesi della scorsa annata. Nella lunga carriera c'è stato spazio per qualche decina di presenze, quasi sessanta, anche in Eccellenza tra Capri (agli albori della carriera), Torrecuso ed Afragolese, appunto. Con la firma di ieri mattina si conclude un corteggiamento durato qualche stagione da parte del presidente Nicandro Rossi che già aveva adocchiato il centrocampista partenopeo negli anni passati non riuscendo mai a portarlo sotto l'abbazia prima di ieri: «Altro uomo d'esperienza a centrocampo - commenta il patron cassinate dopo la firma - talento innato e curriculum di spessore, siamo felici di questo ennesimo tassello, a riprova che quest'anno si punta ad un campionato da protagonisti».

A livello tattico si tratta di un cambio netto d'impostazione nell'idea di impianto della squadra giacché negli ultimissimi anni il Cassino con l'arretramento di Carcione in difesa non lo sostituì mai con un regista puro, e ciò contribuì, tra l'altro, alla felice scoperta di Lorenzo Orlando. Proprio a proposito del classe 2002 mister Sandro Grossi sta tentando di trasformarlo in un mediano d'incursione: i due gol realizzati nell'ultimo torneo potrebbero iniziare a ripagare l'intuizione del tecnico cairese. Con la firma di Conte la mediana cassinate è quasi completa: manca ancora una casellina over da riempire e che dovrebbe spettare con ogni probabilità Kawsu Darboe, ancora in trattativa con la dirigenza biancazzurra. La firma dovrebbe arrivare a breve sebbene l'incursore gambiano abbia in animo di ambire a qualche società in lotta per la promozione tra i pro. Con lui si completerebbe una seconda linea di corsa e qualità a supporto di un attacco che si annuncia ispirato.

Questione di giorni e dovrebbe chiudersi anche l'accordo con un centrale difensivo, si dice, importante per la categoria, segni particolari: alto e aggressivo sull'uomo. Non va trascurata neanche la questione-portiere. Del Giudice, proprietario del suo cartellino, si sta guardando attorno, Rossi & C aspettano solo un cenno per riabbracciarlo. Si conta di avere la rosa più al completo possibile per l'inizio della preparazione, ormai prossima. Intanto è stata formalizzata l'iscrizione al campionato: la Covisod ha notificato i conti in ordine del sodalizio benedettino, il Cassino c'è.