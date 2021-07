Il Cassino ha il suo nuovo bomber: l'argentino Luis Fabiàn Galesio ('93) si veste di biancazzurro. L'annuncio è arrivato ieri mattina concretizzando le voci già in atto da una decina di giorni. Inizia col botto la campagna tesseramenti per il sodalizio benedettino che si assicura un pezzo da novanta, corteggiato fino a pochi minuti dalla firma da società dichiaratamente ambiziose. Sono state 16 le reti messe a segno dalla punta sudamericana nella sua ultima stagione, di cui 15 con la maglia del Matese di Urbano del quale ha fatto le fortune calcistiche contribuendo in maniera determinante alla risalita dai bassifondi della graduatoria fino alla conquista della qualificazione ai play off.

Quest'ultima annata, infatti, si è rivelata la più prolifica della sua carriera calcistica che iniziava tra le fila del Caldiero Terme dove realizzava una rete prima di sbarcare, poi, in Campania a dicembre. L'avventura di Galesio nel Bel Paese prendeva il via nel 2018 nel Città di Messina dove metteva a segno 8 realizzazioni prima di trasferirsi tra Levigo Terme e (ancora) Caldiero per un totale 5 reti nell'annata mozzata dalla pandemia. Il suo esordio nel calcio dei grandi avveniva, però, in Sud America con la maglia dell'Arma Argentina dove si annotava per due volte nel tabellino marcatori. 187 centimetri per circa 81 chilogrammi di peso, Galesio sarà il nuovo ariete d'area della formazione di Sandro Grossi col compito di issare le ambizioni della compagine biancazzurra che andranno, naturalmente, misurate con il resto della rosa. Ma sicuramente l'avvio è molto promettente. Patron Nicandro Rossi era rimasto impressionato dalla punta in un paio di circostanze parlandone con toni entusiastici. Apprezzamenti confermati anche nell'intervista rilasciataci oltre una settimana fa dove non nascondeva stima e l'intento di provare ad attirarlo sotto l'abbazia. Forte fisicamente, padrone nel gioco aereo ma anche dotato di buona tecnica, Galesio avrà il compito di trascinare il Cassino ma soprattutto quello di rianimare la piazza: «Sono contento della mia scelta e super carico - sono le prime parole rilasciate dal neo attaccante biancazzurro all'ufficio stampa guidato da Enzo Parmisano - sono stato conquistato dal progetto che mi hanno illustrato, le idee sono ottime e la piazza è importante, so che i tifosi sono caldi e da argentino ne sono felice. Vengo con le idee chiare, puntare almeno ai play off. Sono entusiasta di lavorare con mister Grossi, un tecnico preparato di cui sento parlare un gran bene».

Il presidente Rossi è raggiante: «Per noi Galesio era la prima scelta, sono felicissimo del suo arrivo - dichiara al nostro taccuino - quest'anno prenderemo solo calciatori che abbiamo visionato di persona. Rimasi molto colpito dalla sua partita con il Matese contro il Pineto dove segnò due reti (di cui una annullata), è davvero un attaccante completo capace di fare reparto da solo. Non lo scopro di certo io, tutti sanno chi è Galesio. Nel massimo rispetto del budget e con l'idea di valorizzare i giovani continueremo nella nostra idea di calcio. Lotta ai play off annunciata dallo stesso attaccante? Dipenderà da lui e da quelli che prenderemo. Vogliamo disputare un buon campionato».

Non manca l'intervento di mister Sandro Grossi: «Sono felice, ringrazio la società per avermi accontentato - afferma - Galesio è l'attaccante che ogni allenatore vorrebbe».

Il tesseramento della punta nativa di Cordoba apre la strada ad una mezza rivoluzione in casa biancazzurra dove diversi senatori lasceranno la casacca dopo anni di onorata militanza: Giglio e Vitiello cercheranno fortuna altrove, anche perché il sodalizio di via Appia avrebbe già individuato un'altra punta (esterna) di categoria maggiormente conforme alle nuove necessità tattiche di mister Grossi, animato ad interpretare il 4-3-3. Filtrano davvero poche informazioni ma si tratterebbe di un altro profilo pesante che dovrebbe essere annunciato in queste ore, probabilmente domani. Infatti il vicepresidente biancazzurro Andrea Balsamo conferma in maniera sibillina: «Stiamo lavorando anche su altre situazioni, l'arrivo di Galesio la dice lunga su quanto la società si stia impegnando per disputare un campionato da protagonista». Grossi segue la stessa scia: «Non posso anticiparvi nulla ma con il diesse Lillo e la società stiamo avendo approcci interessanti e di spessore, puntiamo a fare un ottimo campionato».

Ai saluti dopo 4 stagioni anche l'avventura di Ricamato destinato al Matese. Ai titoli di coda in maglia cassinate anche l'esperienza di capitan Carcione dopo 11 anni.