Tutti in campo con l'Atletico Terme Fiuggi è lo slogan del club rossoblù che apre le porte a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno conoscere il mondo calcistico e sportivo della realtà fiuggina. Il club dei termali ha infatti organizzato un Open Day per il giorno 10 di luglio presso lo stadio "Capo I Prati a Fiuggi" (per info e prenotazioni si può contattare il 3454427796). Si parte alle ore 9:00 con la Scuola Calcio e l'attività riservata ai nati dal 2009 al 2016. Dalle 10:30 spazio poi all'agonistica per le classi d'età dal 2005 al 2008. Un'occasione importante per tutti i giovani appassionati di calcio che avranno così l'opportunità di scoprire, in maniera completamente gratuita, il programma formativo e sportivo organizzato dall'Atletico Terme Fiuggi. La società si prepara in questo modo a vivere una giornata speciale all'insegna del calcio e del divertimento.