Il nuovo inizio dell'Atletico Terme Fiuggi porta il nome di Fabrizio Romondini. Sarà lui il tecnico che sostituirà Beppe Incocciati, dopo che la società ha comunicato «l'interruzione del rapporto» con il mister e il suo staff. «Al tecnico, al preparatore atletico Fausto Russo e al preparatore dei portieri Michele Mangiapelo, vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto con i nostri colori», si legge nella nota.

«Al contempo l'Atletico Terme Fiuggi comunica che nella prossima stagione la prima squadra sarà affidata a Fabrizio Romondini che viene così promosso dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda durante il campionato appena concluso».

Queste le parole della nuova guida tecnica rossoblù: «Non vedo l'ora di iniziare questo percorso consapevole che è un'occasione importante. Mi ritengo fortunato ad avere un presidente che ha subito creduto in me dandomi questa opportunità». Romondini spiega poi cosa vorrà dai suoi giocatori: «Mi piace la squadra che gioca il pallone, che vuole essere propositiva e non restare ad aspettare l'avversario. Cercheremo di comandare il gioco e giocare a viso aperto contro ogni avversario sempre, che sia una partitella in famiglia o un big match di campionato».