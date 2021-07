A fari spenti. Il Cassino lavora nell'ombra per costruire l'organico per il suo quinto campionato di Serie D consecutivo. Fatto insolito è che a poche ore dall'apertura delle liste di trasferimento ancora non ci siano annunci in casa biancazzurra, neanche sul versante delle riconferme: «È tutto sotto controllo - avverte il presidente benedettino Nicandro Rossi - abbiamo già raggiunto diversi accordi verbali e chiuderemo nei prossimi giorni per le firme anche perché molti calciatori sono in vacanza in questi giorni. Noi siamo una società seria, paghiamo gli stipendi in maniera regolare, nessuno avanza nulla. Tra gli atleti questo è un aspetto molto importante per cui noi avremo la fila per venire a giocare qui. Le tempistiche non sono un problema. Anzi, negli scorsi anni uno dei nostri errori è stato quello di tesserare subito molti calciatori che nella prima fase di mercato hanno delle pretese molto alte, bisogna agire con calma, siamo solo all'inizio». Sul versante dei volti nuovi Rossi non smentisce l'interessamento all'attaccante Luis Fabian Galesio (‘93), uno dei protagonisti del Matese di Urbano per il quale c'è una fila lunga così, anzi: «È un calciatore di struttura molto forte nel gioco aereo, certamente è un elemento molto valido, vedremo se esistono le condizioni per un accordo. Gomez del Formia? Abbiamo effettuato solo un sondaggio».

Gran parte del centrocampo della scorsa stagione sarà riconfermato nell'idea del sodalizio di via Appia: Ricamato, Darboe, Lucchese e Orlando sono in odore di permanenza. «Non li scopro di certo io - continua il patron cassinate - si tratta di calciatori di qualità che conosciamo molto bene e sappiamo quanto possano dare». Per Lorenzo Orlando sembra essersi definitivamente arenata la possibilità del trasferimento alla Casertana, con la quale si era giunti ad un accordo di massima. In questo momento appare certa anche la permanenza sotto l'abbazia di Martin Cocorocchio che ha gentilmente declinato l'offerta proveniente dal Carpi (Serie C). Per Tribelli e Picascia non ci sono problemi di permanenza giacché hanno già un accordo in essere per la prossima stagione. Ma nomi a parte, che Cassino sarà quello chi ha in mente Nicandro Rossi per la prossima stagione?

«L'intenzione è quella di proseguire sulla strada dei giovani innestando, contemporaneamente, over di spessore che diano quell'esperienza necessaria a migliorare ulteriormente la classifica di quest'anno». Per il reparto under stanno continuando i vari stage al "Salveti" allo scopo di integrare la già corposa flotta che già ha esordito in Serie D negli ultimi scampoli di stagione.